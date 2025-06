Par Charles Mgbolu

2023 a sans aucun doute été une année riche en événements pour l'industrie africaine du divertissement, avec des records époustouflants battus, des festivals artistiques et culturels vibrants célébrés et des récompenses internationales arrachées presque sans difficulté.

L'année a également connu des moments difficiles, avec la mort choquante de célébrités et la mise en sommeil d'un groupe de musique célèbre.

Alors que les rideaux de l'année se lèvent, TRT Afrika présente une compilation de certains des plus grands événements de divertissement et de style de vie qui ont marqué 2023.

Briser les records du monde

Un bilan de l'année 2023 serait impardonnable sans souligner le record de cuisson de la chef nigériane Hilda Baci, qui a battu le record du temps de cuisson le plus long par un individu après avoir cuisiné pendant 93 heures, selon le Guinness World Record GWR.

La confirmation de son record a toutefois déclenché une ruée vers les records dans tout le pays d'Afrique de l'Ouest.

La chanteuse de gospel nigériane Oluwatobi Kufejione a chanté pendant 200 heures, tandis que Joy Chukwudi, une masseuse, s'est effondrée après avoir massé ses clients pendant 75 heures.

Un autre homme, Tembu Ebere, a tenté de pleurer sans arrêt pendant une semaine, ce qui l'a rendu temporairement aveugle, tandis que le dernier recordman en date, Enitan, a atterri à l'hôpital après avoir lavé des vêtements pendant 50 heures.

Ces tentatives de record n'ont pas été confirmées par GWR, qui a invoqué des risques de sécurité dans la plupart des cas pour ne pas valider les tentatives de record.

Toutefois, d'autres records africains ont été confirmés par le GWR, comme celui des applaudissements les plus longs en Ouganda, où 926 personnes ont applaudi pendant plus de trois heures ; celui de Tonye Solomon, au Nigeria, qui a monté 150 marches avec une balle en équilibre sur sa tête ; et celui de la tisseuse nigériane Helen Williams, qui a créé la plus longue perruque faite à la main au monde.

Prix et festivals du cinéma

La neuvième édition de la cérémonie de remise des prix cinématographiques la plus importante et la plus colorée d'Afrique, les Africa Magic Viewers' Choice Awards (AMVCA), s'est déroulée le 20 mai à Lagos, au Nigeria, avec des cinéastes talentueux d'Afrique de l'Est, de l'Ouest et d'Afrique australe qui ont remporté des prix prestigieux dans différentes catégories.

Différents festivals du film, tels que le Festival du film d'Afrique et le Festival international du film de Marrakech, ont également mis à l'honneur les cinéastes africains et du Moyen-Orient.

La Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI) estime que les films africains ont connu une croissance remarquable en 2023, l'industrie enregistrant un taux de croissance annuel de 12,76 %, soit un volume de marché projeté de 112,90 millions de dollars américains d'ici 2027.

L'UNESCO estime que l'industrie a créé plus de 20 millions d'emplois en 2023 et a contribué à hauteur de 20 milliards de dollars au PIB combiné du continent.

Récompenses musicales

À l'instar des films, la musique des stars africaines a été l'une des plus importantes exportations du continent en 2023.

En octobre 2023, le géant de l'écoute en continu Spotify faisait état de plus de 15 milliards de flux (et ce n'est pas fini) sur sa plateforme, et félicitait vivement le genre Afrobeats d'Afrique de l'Ouest d'avoir eu un impact considérable sur les espaces musicaux du monde entier, ses stars ayant remporté des récompenses musicales dans des catégories très concurrentielles.

Le Nigérian Burna Boy a remporté le BET Best International Act pour la quatrième fois, tandis que Rema a remporté un MTV Afrobeats Award historique aux MTV Music Video Awards pour son single "Calm Down" avec la chanteuse américaine Selena Gomez en septembre.

Rema a également battu un record en restant en tête du classement Billboard US Afrobeats Songs pendant une année entière.

La sensation tanzanienne Diamond Platnumz a également connu un moment fort sous les projecteurs lorsqu'il a devancé les poids lourds de la musique nigériane Burna Boy et Asake pour remporter le titre de "Meilleur artiste africain" lors des MTV Europe Music Awards en novembre.

Le musicien ghanéen Black Sherif a également remporté le prix du meilleur flux international lors des BET Awards 2023.

Mode et arts

L'industrie de la mode en Afrique a également connu une croissance remarquable en 2023. Selon l'UNESCO, ce secteur représente plus de 15 milliards de dollars d'exportations par an et pourrait tripler d'ici à la prochaine décennie.

Les créateurs africains talentueux ont également eu l'occasion de se présenter à divers événements internationaux prestigieux, notamment les semaines de la mode de Paris, de Londres et d'Afrique.

Décès

L'année a pris une triste tournure dès le début avec le meurtre choquant de l'un des principaux rappeurs sud-africains, Kiernan Jarryd Forbe, plus connu sous le nom d'AKA, le 10 février.

Le rappeur de 35 ans a été abattu en compagnie d'un ami, Tebello "Tibz" Motsoane, alors qu'ils sortaient d'un restaurant de Durban et se dirigeaient vers leur voiture.

Cinq suspects ont été arrêtés en relation avec ce meurtre.

En mars, le rappeur sud-africain Costa Titch, 28 ans, s'est effondré sur scène lors d'un festival de musique.

Sa famille a déclaré dans un communiqué qu'il était décédé peu de temps après cet incident.

En septembre, les fans de musique nigérians ont également été endeuillés par la mort choquante du chanteur Ilerioluwa Oladimeji Aloba, 27 ans, connu sous son nom de scène Mohbad.

Les circonstances de sa mort ont été controversées et ont donné lieu à des manifestations. La police nigériane a ouvert une enquête et procédé à des arrestations, mais aucune condamnation n'a encore été prononcée.

Autres nouvelles virales

Les Triplet Ghetto Kids d'Ouganda ont dansé une nouvelle fois pour atteindre la célébrité mondiale en se qualifiant pour la finale de l'émission British Got Talent en juin.

Les enfants n'en sont pas à leur premier coup d'essai, puisque leur danse promotionnelle pour la Coupe du monde 2022 au Qatar a déjà fait d'eux des vedettes mondiales de l'internet.

Bien qu'ils n'aient pas remporté la compétition, ils ont été félicités pour leur chorégraphie à couper le souffle et leur histoire puissante, qui les a menés du bidonville à la célébrité.

En mai, le groupe pop kenyan Souti Sol a annoncé qu'il se mettait en hiatus après 18 ans de carrière et qu'il entamerait une série de concerts d'adieu qui s'achèverait à la fin de l'année.

Le chanteur nigérian Oladips a simulé sa mort en novembre sur les réseaux sociaux pour des raisons inexpliquées. Les fans qui pleuraient sa mort ont réagi avec colère lorsqu'il a refait surface sur Internet une semaine plus tard pour dire qu'il était en vie.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp