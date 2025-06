Les vols humanitaires de l'ONU au Niger pourraient être suspendus dès février faute de financement, selon un communiqué conjoint du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) et le PAM.

"Le Service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS), géré par le PAM (...) pourrait être suspendu de façon imminente faute de financement", indique le communiqué.

Le budget de l'UNHAS "s’élève à 13,5 millions de dollars pour 2024 mais sans aucune garantie de financement à ce jour, alors que la moitié de ce montant est requise en urgence", selon la même source.

Plus de 4,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans le pays.

"La situation financière de UNHAS nous contraint d’ores et déjà à réduire sa flotte à un seul avion contre deux actuellement, ce afin de réduire ses coûts opérationnels de façon immédiate, mais non sans affecter négativement les opérations humanitaires", a déclaré le représentant et directeur pays du PAM au Niger, Jean-Noël Gentile, cité dans le communiqué.

"Les capacités d’évacuations médicales" seront notamment "gravement affectées", relève le texte.

L'ONU avait annoncé mi-novembre la reprise de ses vols humanitaires, suspendus après le coup d'Etat du 26 juillet par le régime militaire au pouvoir.

L'organisation internationale avait toutefois pu continuer son assistance autrement et dans certaines zones seulement de cet immense pays désertique où 4,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, précise VOA rappelant que le Niger subit depuis le coup d'Etat de lourdes sanctions économiques et financières imposées par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

