Au Sénégal, l'un des pays au littoral le plus riche du monde, la pêche traditionnelle continue d'être l'une des principales sources de revenus de la société malgré l'industrialisation croissante.

Le Sénégal, qui est alimenté par les fleuves Sénégal, Gambie, Sine Saloum et Casamance, en plus de son littoral d'environ 718 kilomètres, est considéré comme l'une des régions les plus riches au monde en termes de pêche.La remontée des eaux profondes et froides de l'océan, connue sous le nom de "upwelling", enrichit également la biodiversité des eaux sénégalaises.

La pêche fait vivre 53 000 personnes directement et plus de 600 000 personnes indirectement, ce qui correspond à 15 % de la population active du Sénégal.

Le Sénégal, avec une moyenne de 450 000 tonnes de poissons pêchés chaque année depuis 5 ans, est le deuxième producteur de poissons en Afrique de l'Ouest après le Nigeria, qui a une moyenne annuelle de 530 000 tonnes.

Selon les données de 2021 de l'organisation "Partenariat Régional pour la Protection du Littoral et de la Mer (PRCM)" basée à Dakar, le Sénégalais consomme en moyenne 29 kilogrammes de poisson par an. Ce chiffre correspond à environ 2 fois la moyenne ouest-africaine.

En 2021, la pêche a généré 400 millions de dollars de recettes pour le pays, ce qui représente 10,2% des exportations.

Alors que les exportations de poisson sont assurées par la pêche industrielle, la demande du marché intérieur est satisfaite par la pêche traditionnelle. Dans les villes côtières telles que Dakar, Saint-Louis, Kaya, Joal-Fadiouth, Mbour, Rufisque et Bargny, des milliers de bateaux de pêche, petits et grands, prennent la mer chaque jour pour approvisionner en poisson frais les hôtels, les marchés et les restaurants.

On estime à 25 000 le nombre d'embarcations immatriculées pour la pêche traditionnelle dans le pays.Dans le village de pêcheurs du quartier de Yoff à Dakar, l'activité commence dès les premières lueurs du jour.Des centaines de bateaux de pêche en bois peints de couleurs vives, appelés "pirogues", quittent le rivage au lever du soleil.

Tantôt décorés de l'image de chefs religieux, tantôt des noms de leurs propriétaires, tantôt de motifs traditionnels, les bateaux créent une valse de couleurs dans la mer. Les bateaux regagnent la terre dans l'après-midi ; le poisson fraîchement pêché est envoyé dans des entrepôts frigorifiques ou au marché aux poissons établi sur place par des charrettes tirées par des chevaux.

Certains bateaux passent quelques nuits en pleine mer et reviennent à terre avec plus de poissons. Le pêcheur Mamadou Dia raconte qu'il a passé trois nuits en mer sur son bateau.

"Comme il y avait beaucoup de vent, les autres pêcheurs ne voulaient pas sortir, alors j'ai profité de l'occasion pour le faire. Moins il y a de bateaux qui sortent, plus le poisson est abondant. Il n'est pas facile de passer la nuit sur le bateau, mais j'ai ramené plus de 300 kilos de poisson", raconte Dia qui a regagné le rivage aux premières heures du matin.

Alors que Dia et ses collègues transportaient le poisson du bateau vers les charrettes à chevaux, un groupe attendait sur le côté, composé de femmes et de personnes âgées. Ces derniers attendaient patiemment les poissons que les pêcheurs donnent généreusement aux femmes et aux personnes âgées.

Balle Ndioye, retraité, vient au village de pêcheurs tous les jours après la prière du matin, pour repartir avec son poisson."Nous venons ici tous les jours après la prière avec des amis. Je suis à la retraite, je n'ai pas de travail, je ne peux pas rester à la maison. La mer est devant nous, nous discutons tous les deux et attendons le poisson qui tombera dans notre panier ce jour-là.

Chaque pêcheur ici nous traite avec respect. Nous repartons avec notre nourriture quotidienne", a-t-il expliqué.

La plupart des bateaux qui partent en mer le matin reviennent sur le rivage à la tombée de la nuit.Immédiatement après le débarquement, une joyeuse agitation s’empare du marché aux poissons établi par les femmes.

La Nigériane Livinus Abadaki, qui se rend souvent au marché, a assuré que le meilleur poisson frais se trouve ici.

"C'est ici que l'on trouve le poisson le plus frais. Les prix sont abordables et j'aime cet environnement. Il y a une bonne répartition des tâches, les hommes pêchent et les femmes vendent", a-t-elle relaté.

