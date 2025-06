"Nous avons décidé à partir de cet instant de tenir des commissions de coopération unifiées pour les trois pays", au lieu de commissions bilatérales sur le sujet, a affirmé le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine.

Selon M. Zeine, les trois Etats ont aussi décidé que "tous les projets et programmes structurant (communs) seront mis sur la table très rapidement" pour être examinés, citant notamment une autoroute et un chemin de fer entre ces trois pays voisins arides et enclavés.

M. Zeine tenait une conférence à Niamey aux côtés de ses homologues du Mali, Choguel Maïga et du Burkina Faso, Apollinaire Kyélèm de Tambéla. Ils avaient auparavant été reçus par le général Abdourahamane Tiani, le chef du régime militaire nigérien.

MM. Maïga et Tambéla sont arrivés vendredi à Niamey pour une visite de travail de trois jours et ont participé à une manifestation célébrant le départ des militaires français du Niger.

Les trois pays, tous minés par des violences jihadistes récurrentes et où des militaires sont arrivés au pouvoir par des coups d'Etat, entre 2020 et 2023, ont tourné le dos à la France, ancien allié historique.

MM. Maiga et Tambéla ont également vivement critiqué samedi la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) qui a imposé de lourdes sanctions après les coups d'Etat.

"Si notre peuple dit +nous voulons être gouvernés par un militaire pourquoi nous allons le refuser ? Pourquoi la Cedeao doit avoir son oeil sur la façon dont nous devons nous gouverner ?", a lancé le premier ministre burkinabè.

Son homologue malien a de son côté encouragé le projet de fédération entre les trois pays, appelant à la persévérance.

"Nos adversaires sont convaincus que les Africains ne peuvent pas tenir (sur) une course de longue haleine", a-t-il affirmé.

Dimanche, les trois hommes sont attendus à Agadez, dans le nord du Niger, pour assister à la finale du championnat annuel de lutte, un sport très populaire au Sahel.