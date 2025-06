Par Abdulwasiu Hassan

Pour beaucoup de Nigérians, les sauterelles sont un en-cas très prisé, car elles sont délicieuses et présentent, selon eux, des avantages nutritionnels. Les insectes peuvent être frits ou rôtis, et le son croustillant qu'ils produisent lorsqu'on les écrase entre les dents évoque un sourire gratifiant. Il n'est pas étonnant que les amateurs de sauterelles aient rebaptisé ces insectes "crevettes du désert".

"Si une personne commence à manger des sauterelles, je ne pense pas qu'elle puisse s'arrêter parce que le goût est très agréable", a déclaré Maryam Mohammad Kadai, une habitante de la ville de Maiduguri, dans le nord-est du pays.

Les sauterelles frites à l'aspect marron font partie des produits les plus rapidement vendus dans les échoppes des rues de Maiduguri.

"Maiduguri est l'une des meilleures villes où l'on peut trouver de délicieuses sauterelles", affirme Maryam.

"Je mange des sauterelles parce qu'elles sont délicieuses et bonnes pour la santé. Manger des sauterelles est très agréable et n'est pas nocif pour l'homme", a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

"Quand je mange une sauterelle, je me sens au sommet du monde tant, c'est sucré", a déclaré Bilal, un autre amateur de sauterelles, à TRT Afrika en serrant dans ses mains trois paquets de sauterelles frites.

Nombreux sont ceux qui trouvent peu appétissant de manger des sauterelles. Mais Bilal pense que le régime alimentaire de la sauterelle la rend plus utile qu'un simple délice culinaire, car elle a des effets bénéfiques sur la santé.

"C'est exactement ce que ressent une personne à qui l'on donne un repas de poulet. C'est ce que je ressens lorsque je mange des sauterelles", dit-il avec enthousiasme.

Les saisons des sauterelles

Une portion de sauterelles coûte généralement entre 1 500 et 2 000 nairas (2 dollars), selon la quantité commandée. Mais les insectes peuvent être chers, surtout hors saison." Les sauterelles sont un peu chères en ce moment et les ventes sont en baisse en raison du coût élevé de la vie", déclare Victory Emmanuel, vendeuse de sauterelles à TRT Afrika.

Au cours d'une journée ordinaire, elle vend des sauterelles à une centaine de personnes. Selon les nutritionnistes, les sauterelles comestibles contiennent environ 40 % de protéines et 41 à 43 % de matières grasses. Bien que les sauterelles soient considérées comme une menace pour les cultures pendant leur période de reproduction, les habitants de Maiduguri sont impatients de satisfaire leur palais.

"Nous attrapons les sauterelles dans la brousse à Monguno", déclare Mohammed, un chasseur de sauterelles. Il explique qu'ils partent généralement à la chasse aux sauterelles avant l'aube, à la lumière d'une torche, pour les empêcher de s'envoler.

Les prises sont plus importantes en novembre et décembre, pendant l'harmattan, lorsque les vents froids et la poussière se font sentir.

"Vers novembre et décembre, quand il fait froid, nous pouvons attraper jusqu'à trois ou quatre sacs de sauterelles par jour", dit-il déclaré. Le plat de sauterelles est également populaire dans certaines communautés d'autres pays africains comme l'Ouganda et ses voisins.

