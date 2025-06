Au milieu d'un quartier tentaculaire de Johannesburg, dans le district de Marshalltown, se dresse un immeuble noirci de cinq étages surplombant une métropole animée.

Les passants frémissent en regardant cette structure fantomatique, délimitée par un cordon, qui porte le nom de 80 Albert Street dans les documents de la ville.

Au moins 76 personnes sont mortes dans ses murs, et des dizaines d'autres ont été blessées, lorsqu'un incendie meurtrier s'est déclaré en pleine nuit le 31 août.

Les victimes, pour la plupart des sans-abri et des squatters, dont 12 enfants, ont été prises au piège alors que des flammes rugissantes traversaient les étages et envahissaient le bâtiment.

Pas d'issue de secours

Les portes de l'escalier de secours principal étaient fermées par des chaînes, et les autres sorties de secours étaient verrouillées ; pour beaucoup, il n'y avait pas d'issue. Des spectateurs en état de choc ont vu certaines victimes sauter ou lancer des bébés depuis les étages supérieurs.

D'autres victimes, aveuglées par la fumée et la chaleur, ont été surprises par les flammes qui brûlaient impitoyablement, laissant la mort et la destruction dans leurs braises. Cet incendie a été décrit comme l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'Afrique du Sud, et le président Cyril Ramaphosa l'a qualifié de "signal d'alarme".

La catastrophe a attiré l'attention sur un problème qui avait toujours existé, mais qui était largement ignoré.

Bâtiments surpeuplés

Des centaines d'immeubles du quartier des affaires de Johannesburg sont surpeuplés, non réglementés et habités par des personnes moins privilégiées, dont un grand nombre de sans-papiers.

Les ONG, qui ont empêché les tentatives précédentes d'expulsion des occupants de propriétés similaires, ont été immédiatement désignées comme les méchants de cette histoire tragique.

Ces ONG avaient invoqué la loi sud-africaine sur la prévention des expulsions illégales (PIE Act), qui stipule qu'aucune personne ne peut être expulsée de son domicile sans une décision de justice.

Cette loi stipule également que lorsqu'une personne est installée dans un bâtiment et qu'elle peut prouver qu'elle n'a nulle part où aller, elle ne peut être expulsée. Cela a rendu difficile l'évacuation de bâtiments tels que celui au centre de l'incident.

Après l'incident, Mgcini Tshwaku, conseiller municipal de Johannesburg, a déclaré que l'immeuble concerné était l'un des 600 immeubles abandonnés de la ville qui sont occupés illégalement ou "détournés".

Bâtiments inondés

Les bâtiments de ce type sont inondés principalement par des migrants illégaux originaires de pays tels que le Nigeria, la Somalie et le Zimbabwe, qui viennent en Afrique du Sud dans l'espoir d'une vie meilleure.

Au cours des dernières semaines de 2023, les services de contrôle frontalier sud-africains ont intensifié leurs efforts pour intercepter les bus remplis de migrants illégaux qui entrent dans le pays, principalement par la frontière zimbabwéenne.

Les autorités affirment qu'il s'agit d'un premier pas vers la réduction du nombre croissant de colons illégaux dans le pays. Mais en ce qui concerne l'incendie et les pièges mortels potentiels dans d'autres bâtiments similaires, de nombreuses questions restent en suspens.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il était important que le gouvernement "s'attaque à la situation du logement dans les centres-villes".

Les analystes s'inquiètent toutefois du fait que cette déclaration n'indique pas clairement "comment" cela sera réalisé.

Alors que les vestiges du 80 Albert Street continuent de se dresser là où ils ont été détruits, les Sud-Africains ne peuvent qu'espérer que les cris glaçants de ces 76 victimes ne seront jamais oubliés et que les défis auxquels est confronté le logement des immigrés clandestins dans le pays seront examinés de manière appropriée au cours de la nouvelle année.