Dans son discours de vœux pour le nouvel an, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a appelé les ivoiriens, dimanche, à réserver un accueil des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui participeront à la coupe d'Afrique des nations.

"Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un Ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN, une grande fête de la jeunesse, de l’hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale, les Éléphants, et offrons le meilleur au monde !", a-t-il soutenu.

La Côte d'Ivoire accueillera, du 13 janvier au 11 février 2024, la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (la CAN), 40 ans après celle de 1984.

Pour le président ivoirien "la CAN représente, au-delà de l’enjeu sportif, une opportunité pour donner une impulsion nouvelle au développement de l’industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie".

Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, six stades de niveau international, des terrains d’entraînement pour chacune des 24 équipes qualifiées, des réceptifs répondant aux normes et standards d’hébergement, et des conditions de déplacements aisés et sécurisés ont été construits.

