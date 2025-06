Attirant l'attention sur la tragédie humanitaire de la bande de Gaza à travers le regard des enfants, la direction de la communication de la Turquie a inauguré une exposition de peintures et de dessins réalisés par des enfants de Gaza.

"Rêves à l'épreuve des balles : l'Exposition d'enfants artistes de Gaza" a été inaugurée vendredi sur la place Taksim d'Istanbul avec la participation de la Première dame de Turquie, Emine Erdogan, et de la directeur turc de la communication, Fahrettin Altun.

"Nous devons être la voix des enfants palestiniens dont le droit le plus essentiel, le droit à la vie, a été retiré (par Israël)", a déclaré la Première dame, soulignant que la Turquie poursuivait ses efforts intensifs pour mettre fin aux atrocités commises par Israël contre les Palestiniens.

M. Altun a exprimé le même sentiment en promettant que la Turquie ne reculerait jamais devant la vérité et ne renoncerait jamais à défendre la juste cause des enfants innocents qui ont été tués.

"La cruauté d'Israël ne peut plus être légitimée d'aucune manière. ... Ces lignes montrent sans l'ombre d'un doute qu'Israël s'en prend sans crainte aux enfants et à l'avenir de la Palestine, commettant de graves crimes de guerre et visant au génocide", a souligné le directeur turc de la communication.

Représentation de la guerre et de la destruction

L'exposition présente des œuvres d'art issues d'une collection initiée par le journaliste Abdullah Aytekin, qui a rassemblé 266 œuvres créées par des enfants de Gaza, dont certains ont été tués par des attaques israéliennes.

La collection était basée sur un dessin de Mona, une fillette de Gaza âgée de 6 ans qui a vu sa mère être tuée par une roquette israélienne pendant la guerre de Gaza de 2008-2009 et le massacre de 26 membres de sa famille qui s'en est suivi.

Couvrant une superficie totale de 1 350 mètres carrés, "Bulletproof Dreams : Gaza Child Artists Exhibition" vise à sensibiliser la communauté internationale au traumatisme, à la douleur et aux conditions difficiles que les attaques incessantes d'Israël infligent aux enfants.

Une section spéciale est également consacrée aux journalistes et aux médecins qui ont perdu la vie dans les attaques israéliennes depuis une attaque transfrontalière menée par le groupe de résistance palestinien Hamas le 7 octobre. Depuis cette date, les attaques israéliennes ont tué au moins 21 110 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et en ont blessé 55 243 autres, selon les autorités sanitaires locales.

Israël a laissé Gaza en ruines, la moitié des habitations du territoire côtier ont été endommagées ou détruites et près de deux millions de personnes ont été déplacées dans cette enclave densément peuplée, en raison de graves pénuries de nourriture et d'eau potable.