La Premier League britannique ayant disputé son dernier match le jour de clôture de l'année, 2023 tire sa révérence alors que la saison de football 2023/2024 atteint la moitié de sa durée dans la plupart des divisions de premier plan en Europe.

Dans les cinq plus grands championnats nationaux, 16 à 20 semaines de matches ont été disputées jusqu'à présent.

Voici la liste des meilleurs buteurs des championnats d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et de France.

21 buts : Harry Kane, Bundesliga

Après 16e journée de compétition, l'attaquant du Bayern Munich et capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a levé les doutes qui pesaient sur lui après son transfert surpris de la Premier League anglaise. Sa première campagne en Bundesliga allemande a été tout simplement incroyable.

Avec 21 buts à la 16e semaine, Harry Kane semble se rapprocher du record de 40 buts en Bundesliga, établi par son prédécesseur au Bayern, Robert Lewansdowski.

Le meneur de jeu guinéen Serhou Guirassy, du VfB Stuttgart, occupe actuellement la deuxième place du classement des buteurs avec 17 réalisations.

18 buts : Kylian Mbappé, Ligue 1

La star du PSG est un habitué du classement des buts de la Ligue 1 française depuis son transfert de Monaco en 2017.

Après 17 matches cette saison, Kylian Mbappé a marqué 18 buts, devançant tous les autres, son plus proche concurrent étant Wissam Ben Yedder de Monaco, avec 8 buts, à 10 buts.

Au Paris Saint-Germain, Mbappe a inscrit une moyenne annuelle de 24 buts, et il ne semble pas près d'échouer dans la campagne actuelle, les supporters espérant qu'il battra son record de 30 buts de la saison dernière.

15 buts : Lautaro Martinez, Serie A

Dans le championnat italien, l'attaquant argentin de l'Inter, Lautaro Martinez, espère maintenir son équipe en tête du classement et dominer la feuille de match de la Serie A. Son plus proche rival dans la course au titre de champion d'Italie est l'Argentin Lautaro Martinez. Son plus proche rival pour le titre de champion d'Italie, Domenico Berardi de Sassuolo, n'est qu'à 9 buts.

Lautaro, vainqueur de la Coupe du monde il y a seulement un an, tentera de ravir le titre de meilleur buteur de la Serie A à Victor Osimhen (Naples) et de remporter le Scudetto pour les Nerazzurri, qu'ils ont gagné pour la dernière fois en 2021.

14 buts : Erling Haaland, Premier League

Alors que la Premier League anglaise achève sa 20e journée en 2023, Erling Haaland, le buteur de Manchester City, a réussi à conserver la première place du classement des buteurs, malgré son arrêt pour cause de blessure.

Son manager, Pep Guardiola, espère seulement le voir revenir à la compétition fin janvier. Le Norvégien, qui n'a jamais tremblé devant le poteau de but, devrait augmenter sa moyenne de buts en championnat.

Alors qu'il vise un Soulier d'or consécutif en Premier League, Haaland espère ne pas être dépassé par Mohamed Salah et/ou Dominic Solanke, deuxièmes avec 12 buts chacun.

Bien que Solanke n'ait pas inscrit de but pour Bournemouth lors de la dernière journée de l'année contre Tottenham, les statistiques montrent que l'avant-centre anglais a contribué à 13 buts à la fin de la saison dernière. Il reste donc une menace redoutable pour Haaland et Salah.

13 buts : Jude Bellingham, Liga

Jude Bellingham est un autre buteur de l'élite anglaise qui évolue au Real Madrid, leader de la Liga espagnole. Le milieu offensif de 20 ans, qui a rejoint le Santiago Bernabéu en juillet dernier, est en grande forme et a déjà inscrit 13 buts.

Après 18 matches de la saison 2023/2024, Bellingham a permis aux hommes de Carlo Ancelotti de partager la première place de la Liga avec Gérone, à la fin de l'année 2023.

Parmi ces cinq rois du but, le favori le plus souvent cité pour remporter le Soulier d'or européen est Erling Haaland, de Man City. Quant à savoir qui pourrait donner du fil à retordre au Norvégien, on peut dire que le plus grand titre individuel est à mettre à l'actif de Harry Kane, du Bayern.

