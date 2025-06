Par Emilie Pons

Testé, approuvé et digne de confiance. C'est le titre de l'un des célèbres tubes de la star du reggae AfroBeats Burna Boy.

Il pourrait s'agir de sa carte de visite, puisqu'il a clôturé l'année 2023 en tant qu'artiste musical le plus écouté en Afrique subsaharienne, avec 16,8 millions d'auditeurs mensuels pour la deuxième année consécutive.

Burna Boy a également été la tête d'affiche de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2023 à Istanbul, qui a été suivie par 450 millions de téléspectateurs dans le monde entier.

Les autres artistes d'Afrique subsaharienne qui lui tiennent compagnie dans les classements Spotify sont Asake, Davido et Omay Lay, tous nigérians. Enfin, il y a The Weeknd, un artiste canadien d'origine éthiopienne.

Le DJ sud-africain Black Coffee s'est produit à guichets fermés au Madison Square Garden en novembre dernier, une performance que beaucoup ont qualifiée d'historique.

Brahim el Mazned, le fondateur marocain du festival Visa for Music à Rabat, explique à TRT Afrika que ces musiciens sont la force motrice de l'arrivée de la musique africaine sur la scène mondiale. À tel point que la Recording Academy a créé, pour la première fois, une nouvelle catégorie intitulée "Best African Music Performance Award" (prix de la meilleure performance musicale africaine).

Ce prix sera décerné lors de la 66e édition des Grammy Awards en 2024 et récompensera "les enregistrements qui utilisent des expressions locales uniques provenant de tout le continent africain et qui mettent en valeur les traditions musicales mélodiques, harmoniques et rythmiques régionales".

La catégorie englobe la musique populaire africaine, ou Afropop, mais est ouverte à tous les genres.

Les nominés actuels sont Asake et Olamide pour leur chanson Amapiano, Burna Boy pour City Boys, Davido pour Unavailable, Ayra Starr pour Rush et Tyla pour Water.

Le berceau de l'innovation

"De nombreux nouveaux artistes africains ont émergé après la pandémie", explique M. el Mazned. "Il y a de la qualité ici.

Il estime que ces artistes africains se distinguent par leur originalité. "Ils se sont éloignés des stéréotypes habituels ; ils ne se contentent pas de faire de la musique folklorique ou des airs habituels. Ils ont embrassé la modernité.

Le batteur ivoirien Yann Bana estime que la musique africaine s'est améliorée et a innové sans relâche pour se faire une place dans le monde.

"De nombreux Africains remportent aujourd'hui les plus grands prix, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années", explique-t-il à TRT Afrika. "Il y a de l'espoir. Les artistes africains sont désormais présentés aux côtés d'artistes occidentaux, et ils parviennent à se démarquer".

Bana est ravi que de nombreux artistes internationaux souhaitent collaborer avec des artistes africains. L'une de ses vidéos préférées sur YouTube est Na Money de Davido, avec The Cavemen et la star mondiale béninoise Angélique Kidjo. L'album en préparation de Bana, Komando, vise à fusionner l'afrobeats et le jazz.

Possibilités de collaboration

Pour le compositeur Amayo, nommé aux Grammy Awards et qui a grandi au Nigeria, "de nombreuses opportunités" s'ouvrent, en particulier au Nigeria et à Lagos, où de nouvelles maisons de disques voient le jour.

Comme Bana, Amayo estime que l'Afrique a jusqu'à présent "porté la malédiction de l'absence d'une culture de collaboration".

La nouvelle catégorie de prix va-t-elle diviser les musiciens africains au lieu de les unir?

Les experts de l'industrie considèrent que la scène musicale devient de plus en plus globale, au-delà des catégories uniques et potentiellement clivantes telles que la "musique du monde".

"C'est une question d'ethnicité autant que d'authenticité perçue et de catégorie", écrit le critique musical Ammar Kalia dans son essai du Guardian de 2019, "So flawed and problematic : Pourquoi le terme "world music" est mort".

Certains se posent maintenant la question : La Recording Academy a-t-elle transformé en marchandise et s'est-elle approprié l'authenticité avec sa nouvelle catégorie "Performances africaines" ?

Alors qu'el Mezned et Bana se réjouissent des efforts nouveaux et originaux de la musique africaine, Amayo est inquiet. Il pense que la nouvelle catégorie incitera tout le monde à essayer de "sonner comme les autres artistes".

"Tant que les personnes qui financent la musique obtiendront ce qu'elles veulent, cela influencera les décisions", craint-il.

Cette nouvelle exposition aux marchés et aux médias occidentaux et mondiaux pourrait avoir un impact sur l'écriture et la production de musique africaine et modifier les idées sur la qualité des compositions. Il pourrait s'agir de la poursuite de l'aliénation postcoloniale, voire d'une nouvelle forme de colonisation occidentale des sons africains.

Bana ne considère pas cette évolution comme une négation des sons africains. Il veut à la fois se souvenir de ses racines musicales et expérimenter la fusion. "Quand on écoute de la musique africaine, on sait qu'elle vient d'Afrique", dit-il. "Les sons et les rythmes sont différents. Nous pouvons innover avec une petite touche occidentale, sans pour autant oublier que nous venons d'Afrique. C'est ce que font beaucoup d'artistes".

Bien qu'Amayo soit sceptique quant à la nouvelle catégorie des Grammy, il reste optimiste en général. Selon lui, les nouvelles tendances sont autant d'occasions de collaborer.

Les nouveaux liens entre l'Afrique et l'Occident se ressentent également dans la couverture médiatique. L'Afrique est présente dans l'émission hebdomadaire américaine "60 Minutes" qui, pour la première fois, a rendu hommage à la musique gnaoua.

L'épisode a présenté le maâlem (maître) Mokthar Ghania dans sa maison d'Essaouira et des musiciens de jazz américains comme Hakim Sulaiman et Jaleel Show, qui se sont tous deux produits au Festival mondial de musique gnaoua au Maroc.

Légendes perdues

Si 2023 a été une année de changements et de transformations passionnants pour la musique africaine, elle a également été marquée par des pertes soudaines et inattendues.

Le rappeur nigérian Oladips est décédé à l'âge de 28 ans, tandis que la chanteuse et guitariste sud-africaine Zahara, âgée de 36 ans, a succombé à une maladie du foie.

Une ère musicale s'est achevée avec la mort de la religieuse et pianiste éthiopienne Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, 99 ans, reconnue comme l'une des plus grandes compositrices du XXe siècle. Ahmed Naji Sa'ad, légende de la musique somalienne, est également décédé à l'âge de 84 ans.

Le Soudan a perdu trois brillants chanteurs : Shaden Gardood (également connue sous le nom de Shaden Muhammad al-Hassan) a été tuée lors du conflit soudanais. Elle n'avait que 37 ans. Deux chanteurs soudanais plus âgés et influents - le chanteur et joueur de oud Mohammed al Amin, âgé de 80 ans, et Mohamed Mirghani, âgé de 78 ans - sont décédés au cours de l'année.

Leur héritage reste vivant, créant une base solide de tradition pour des sons africains nouveaux et innovants qui façonneront la musique et la culture mondiales au cours de la nouvelle année.

