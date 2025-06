L'armée marocaine a déclaré avoir intercepté plus de 1 100 voyageurs clandestins qui tentaient de rejoindre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla la nuit de la Saint-Sylvestre.

Dans la nuit de dimanche à lundi, plus de 1 110 personnes ont été arrêtées dans les villes de Nador, M'diq et Fnideq au cours de multiples opérations menées par l'armée et les forces de sécurité, a indiqué l'état-major général des forces armées dans un communiqué.

L'armée a indiqué que les 175 voyageurs clandestins appréhendés à Nador, près de la frontière avec Melilla, étaient originaires du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et du Yémen.

Lire aussi

Le Maroc ambitionne d’accueillir 26 millions de touristes à l’horizon 2030

Elle n'a pas précisé la nationalité des autres personnes détenues.

Un voyage périlleux

Ceuta et Melilla, deux territoires espagnols situés sur la côte nord du Maroc, sont les seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain et sont souvent la cible de voyageurs illégaux qui espèrent atteindre l'Europe continentale.

L'Espagne et le Maroc ont signé un accord de coopération en matière de migration en février de l'année dernière, tandis que le Maroc a reçu des centaines de millions de dollars de l'UE ces dernières années pour l'aider à faire face à ce problème.

Une autre route migratoire importante passe par les îles Canaries en Espagne, avec des personnes partant des côtes du Maroc et du territoire contesté du Sahara occidental.

En 2023, l'archipel a connu sa pire crise migratoire depuis 2006. Entre le 1er janvier et le 15 novembre, 32 436 émigrés clandestins sont arrivés sur les îles, soit une augmentation de 118 % par rapport à la même période en 2022, selon les chiffres du ministère de l'intérieur.

Plusieurs centaines de personnes sont mortes l'année dernière en tentant d'effectuer la périlleuse traversée en mer depuis un pays aussi éloigné que le Sénégal.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp