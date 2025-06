"Les perspectives pour notre pays restent prometteuses, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile, caractérisée, notamment, par les tensions inflationnistes, le resserrement des conditions monétaires et les instabilités régionales et internationales. La croissance économique projetée à 7% en 2024, reste soutenue", a déclaré le président Alassane Ouattara.

Alassane Ouattara a fait cette déclaration lors de son adresse à la nation le dimanche 31 décembre 2023 à l’occasion des fêtes de nouvel an.

Le président ivoirien a affirmé que "les travaux de construction de plusieurs ouvrages stratégiques ont été lancés et s’accélèrent".

Il a invité les Ivoiriens, à l’hospitalité légendaire, à réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux à leurs hôtes qui viendront en Côte d’Ivoire dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), prévue du 13 janvier au 11 février 2024, 40 ans après celle de 1984.

"J’invite nos Compatriotes à l’hospitalité légendaire, à se mobiliser, pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l’honneur et l’amitié de venir dans le "pays de la vraie fraternité", a réitéré le président Alassane Ouattara.

