Le sélectionneur José Peseiro a assuré que le Nigeria pouvait remporter une quatrième Coupe d'Afrique des Nations, mais il a admis que ce serait un véritable défi lorsque la compétition débutera en Côte d'Ivoire à la fin du mois.

Le dernier des trois titres continentaux du Nigeria a été remporté il y a 10 ans en Afrique du Sud.

"Nous allons nous battre pour gagner la Coupe d'Afrique, même si ce ne sera pas facile", a déclaré Peseiro dans une interview accordée à NFF TV.

"Notre groupe n'est pas facile car nous sommes opposés à la Côte d'Ivoire, qui a une bonne équipe et qui joue à domicile".

"La Guinée équatoriale a atteint les quarts de finale de la dernière CAN, mieux que le Nigeria, tandis que la Guinée-Bissau nous a battus à domicile (lors des éliminatoires)".

Etre à son meilleur niveau

"Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes lors de nos entraînements et de nos matches".

Le sélectionneur portugais a déclaré que plus de 70 joueurs avaient été sélectionnés et qu'il avait réduit le nombre de joueurs pour former l'équipe finale.

"Il n'a pas été facile de choisir les 25 joueurs", a-t-il déclaré.

L'équipe du Nigeria s'est rassemblée à Abu Dhabi mardi pour un camp d'entraînement avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire.

Ils entameront leur campagne le 14 janvier contre la Guinée équatoriale à Abidjan.

Le Nigeria vise un quatrième titre en Coupe d'Afrique.

