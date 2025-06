Des hommes armés ont attaqué une caserne militaire, une prison et d'autres lieux en Sierra Leone le 26 novembre, libérant environ 2 200 détenus et tuant plus de 20 personnes dans ce que les autorités ont déclaré par la suite être une tentative de renversement du gouvernement.

Les accusés ont été traduits devant un magistrat à Freetown, la capitale, mardi, a indiqué le ministère de l'information dans un communiqué, ajoutant qu'ils comprenaient d'anciens policiers et agents pénitentiaires, ainsi que l'ancien garde du corps de M. Koroma, Amadu Koita.

"D'autres accusés devraient être inculpés dans les prochains jours", a déclaré le ministère.

Lire aussi : Sierra Leone : L'ex-président Koroma sera entendu sur "le coup d'État manqué"

Il n'a pas été possible de joindre immédiatement M. Koita ou son représentant légal pour un commentaire.

Le gouvernement a précédemment déclaré que le coup d'État manqué avait été mené principalement par les gardes du corps de M. Koroma.

M. Koroma, qui a condamné les attaques, a été convoqué pour être interrogé en décembre dans le cadre de l'enquête de police.