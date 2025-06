Par Abdulwasiu Hassan

Victor Sunday Mutawal, l'un des rescapés des attaques coordonnées qui ont fait près de 200 morts avant Noël, a déclaré que la soudaineté de l'offensive au milieu des festivités de fin d'année avait laissé les victimes sans défense.

"Je n'étais pas chez moi quand ils ont attaqué. J'étais dans la ville de Jos cette nuit-là", raconte Victor, originaire du village de Gawarza Mongor, dans le gouvernement local de Bokkos, à TRT Afrika. "Ils ont tué une dizaine de membres de la famille élargie de ma femme, dont mon beau-père et mon beau-frère.

Lorsque Victor a rappelé le matin de Noël, on lui a dit qu'il y avait eu une deuxième attaque. En plus de commettre des massacres et des pillages, les assaillants ont incendié de nombreuses maisons.

"Nous avons organisé un enterrement collectif le 24 décembre, pensant que c'était tout", explique Monday Kassah, président du gouvernement local de Bokkos. "La veille de Noël, une deuxième vague d'attaques coordonnées a frappé plus de 21 communautés.

Parmi les survivants des attaques, une cinquantaine sont toujours à l'hôpital, souffrant de blessures plus ou moins graves, allant de blessures par balles à des coupures de machettes.

Le gouverneur de l'État a décrété une semaine de deuil, du 1er au 8 janvier, "en signe d'honneur pour la mémoire des personnes décédées".

Pendant cette période de deuil, les drapeaux seront mis en berne, a déclaré le gouverneur Caleb Mutfwang à l'issue d'une réunion avec divers dirigeants communautaires.

"J'exhorte tous les citoyens à utiliser ces jours pour des prières intenses afin de solliciter l'intervention du Dieu tout-puissant pour défendre nos territoires contre les hommes méchants qui se sont levés contre nous", a-t-il déclaré.

L'aiguille du soupçon

Bien que personne n'ait revendiqué les attaques et que les agents de sécurité n'aient pas encore fait de déclaration publique désignant un groupe en particulier, les survivants pensent que les déprédations sont l'œuvre d'éleveurs pastoraux.

Victor cite des survivants qui lui ont dit que les attaquants étaient des bergers. Le Nigeria est confronté à divers problèmes de sécurité, notamment des conflits communautaires et des violences commises par des bandes de kidnappeurs, connues sous le nom de bandits, qui mènent souvent des attaques meurtrières contre les communautés.

L'État du Plateau a souffert pendant plus de deux décennies de fréquents conflits ethniques et religieux, ainsi que d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs.

En 2004, le président de l'époque, Olusegun Obasanjo, a dû déclarer l'état d'urgence dans cet État et nommer un administrateur pour le gouverner alors que les tensions ethnoreligieuses s'aggravaient.

Même après le rétablissement d'un gouvernement élu, le Plateau a de temps à autre été confronté à des attaques et à des affrontements.

Tension latent

Malgré les efforts du gouvernement et la répression de la détention illégale d'armes, les effusions de sang n'ont pas cessé.

Les communautés directement touchées par les attaques à l'approche de Noël ont été témoins d'un exode des villages, de peur que les groupes armés ne reviennent pour une nouvelle attaque.

"En ce moment, la situation est telle que personne ne vit dans mon village, à l'exception de quelques jeunes qui ont décidé de rester pour surveiller leurs maisons. Les femmes et les enfants sont tous partis", explique Victor à TRT Afrika. "C'est la même chose dans le village de ma femme.

Les autorités affirment que ceux qui tentent de retourner dans leurs villages sont de nouveau attaqués.

"Au moment même où je vous parle, les habitants de la communauté Hurum, dans la zone de gouvernement local de Barkin Ladi, font face à ce défi", déclare Danjuma Dakil, le président du conseil local.

"Ils étaient prêts à prendre le risque de rester en retrait, s'exposant ainsi à des représailles immédiates. Les assaillants sont revenus en pleine nuit, ont brûlé des maisons et un lieu de culte, et ont pillé leurs pommes de terre".

Dakil pense que les villageois ne pourront pas retourner dans leurs villages et vivre en paix "à moins d'une réponse forte des autorités".

Le commandant militaire en charge de la zone, Abdulsalam Abubakar, a assuré aux habitants de la région que "nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas traduit en justice tous les coupables de cet acte ignoble".

En attendant la fermeture

Bien que les autorités locales affirment ne pas encore connaître la cause des attaques, la ligne officielle est que tout le monde est sur le pont pour empêcher une récurrence de la violence ciblant les communautés.

"Nous sommes engagés dans un dialogue. Nous cherchons maintenant à comprendre ce qui n'a pas fonctionné, mais il n'y a pas eu de provocation à notre connaissance. En tant que gouvernement, notre objectif est de rétablir la paix", a déclaré Monday Kassah à TRT Afrika.

Le président du conseil municipal de Barkin Ladi, M. Dakil, affirme que l'administration locale a demandé aux "autorités supérieures d'ordonner aux militaires de faire le nécessaire".

Le président Bola Tinubu a déjà ordonné à l'armée de retrouver et d'arrêter les assaillants et de les poursuivre en justice pour ces meurtres.

Pour les communautés déplacées, l'attente se poursuit jusqu'au jour où elles pourront rentrer chez elles sans avoir à craindre d'être à nouveau attaquées.

