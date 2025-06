Seitebogo : une militante sud-africaine contre la fente labiale dont la cicatrice est essentielle à son identité

Une fondation créée par une jeune femme née avec une fente labiale et palatine travaille sans relâche pour sensibiliser le public à cette maladie, briser les mythes et aider à surmonter le fardeau financier de la chirurgie et d'autres traitements.