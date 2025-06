"Dans un scénario où les États-Unis combattent au nom d'Israël, les pays de la région pourraient chercher à renforcer leur force de riposte", a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan mercredi.

"Ceux qui ne veulent pas assister à nouveau à des massacres similaires à Gaza pourraient, à l'avenir, entreprendre une importante quête d'armement et de puissance", a indiqué Hakan Fidan lors d'un point presse avec des journalistes à Ankara, ajoutant que l'incapacité de la communauté internationale à déployer le moindre effort pour prévenir la crise actuelle marque une rupture importante.

Rappelant que la guerre s'est intensifiée dans différentes parties du monde, y compris la mer Rouge, il a indiqué que "dans la région, indépendamment de la question palestinienne, divers pays ont des problèmes différents avec les États-Unis et l'Occident".

"Il s'agit d'un conflit multidimensionnel, parfois une guerre du renseignement, un conflit militaire réel, qui évolue vers un engagement actif. Le conflit en cours couvre tous les domaines", a-t-il ajouté.

Le ministre a également souligné l'intention des États-Unis de contrôler les activités en mer Rouge, en s'alliant à l'Occident pour créer une coalition navale et lancer une opération conjointe.

Au cours de son discours, M. Fidan a également critiqué la récente attaque d'Israël à Beyrouth, qui a assassiné un haut responsable du Hamas, affirmant qu'une telle action constituait une impasse. "Si cela se produit, la guerre ne prendra certainement pas fin. Au contraire, pour que la question soit résolue, l'accent doit être mis sur la paix et sur une solution à deux États”.

Hypocrisie de l'Occident

Le ministre turc a souligné qu’il considère comme problématique le soutien sans équivoque des États-Unis et de certains pays occidentaux à Israël. Il a insisté sur le contraste entre cette position et celle adoptée par la communauté internationale sur la question de l’Ukraine et de la Russie, mettant en évidence un sommet d'hypocrisie. Il a également ajouté que les événements de Gaza ont entraîné une perte soudaine de réputation et de crédibilité pour l'Occident et les nations européennes.

Unir les pays régionaux et islamiques

"Notre unité nous a permis de maintenir une position cohérente et un discours unifié.", a indiqué le ministre, évoquant les efforts entrepris par son pays pour établir un groupe de contact comprenant des pays régionaux et islamiques.

Il a indiqué que la principale position à suivre devrait être dirigée vers l'Occident pour les pays islamiques, précisant qu'il est nécessaire de prendre une décision concernant la position à adopter face aux pays qui soutiennent inconditionnellement Israël.

Position à l'égard du Hamas

En ce qui concerne la position sur le Hamas, il a rappelé qu'aucun changement n’a été observé entre la période précédant le 7 octobre et celle suivant cette date.

"Ceux qui ne considèrent pas le Hamas comme une organisation terroriste, mais comme un mouvement de résistance, un parti politique ou autre, maintiennent leur position. De même, ceux qui le considèrent comme une organisation terroriste maintiennent leur position".

Dans ce contexte, "il est essentiel de ne pas négliger la question des habitants de Gaza qui sont tués sans aucun discernement", ajoute-t-il.

Coopération avec l'Irak dans la lutte contre le terrorisme du PKK

Quant à la lutte de la Turquie contre le terrorisme, Hakan Fidan a déclaré que la Turquie et le gouvernement régional kurde (GRK) dans le nord de l'Irak partagent les mêmes préoccupations concernant l'organisation terroriste PKK.

"Nous coopérons pleinement avec Erbil dans la lutte contre le terrorisme, en partageant notamment nos sensibilités à l'égard du PKK", a-t-il dit.

"Nous souhaitons que le système de gouvernance convenu entre les parties soit maintenu. Nous nous engageons à travailler pour empêcher le partenariat PKK-PUK de gagner en influence dans la région", a-t-il ajouté. L'appel au maintien des règles de gouvernance établies souligne la position de la Turquie sur le maintien d'un système de gouvernance réciproque, empêchant le partenariat entre le PKK et l'UPK de s'implanter dans la région”, a-t-il déclaré.

Importance croissante du renseignement

"La Turquie souligne la nécessité de redécouvrir de nombreux aspects et de faire évoluer les méthodes opérationnelles au sein de sa communauté du renseignement", a indiqué Hakan Fidan.

En ce qui concerne la nature diversifiée du travail de renseignement, il a ajouté que "le contre-espionnage, qui consiste à trouver des espions travaillant contre les intérêts d'une personne, est un autre domaine d'expertise distinct. Tous ces domaines requièrent de sérieux efforts".

Soulignant que des réformes considérables ont été instituées au sein de l'Organisation nationale turc du renseignement, produisant des résultats significatifs dans certains pays, il a déclaré : "Le succès de l'organisation est particulièrement évident dans les opérations à coûts militaires minimes dans des régions bien connues telles que la Syrie et l'Irak, en collaboration avec les forces alliées."

