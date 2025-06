La Fédération burkinabè de football (FBF) va lancer jeudi à Ouagadougou le projet FIFA foot for Schools (F4S), l’ambitieux programme des scolaires géré par l’instance du football mondial en collaboration avec l’UNESCO, a-t-on appris de la faîtière du football burkinabè.

Cette cérémonie de lancement sera matérialisée par une remise des ballons FIFA aux équipes scolaires, aux structures et parties prenantes du football des scolaires et le lancement officiel du projet d’encadrement du football en milieu scolaire.

La cérémonie est parrainée par les ministres burkinabè des sports, de la jeunesse et de l’emploi et celui en charge de l’éducation nationale.

"Football for schools" est un programme géré par la FIFA en collaboration avec l’UNESCO qui vise à contribuer à l’éducation, au développement et à l’autonomisation de près de 700 millions d’enfants dans le monde.

Le Burkina deviendra le 117ᵉ pays à bénéficier de ce projet de la Fédération internationale de Football (FIFA).

Ce programme a été conçu pour promouvoir des compétences et valeurs de vie ciblées à travers la pratique du football et contribuer aux objectifs de développement durable des Nations unies ainsi qu’à d’autres priorités.

"Football for Schools" ou "le football pour les écoles", initié conjointement par la FIFA et l’UNESCO pour attirer les jeunes vers le Football.

Pour rappel, le Burkina Faso occupe la 57ᵉ place de FIFA Meilleure équipe au monde depuis le mois de décembre 2023.

Le prochain classement mondial de la Fifa sera publié le 15 février 2024.

Environ 1,5 million de ballons ont été distribués depuis son lancement à Porto Rico en 2019 et plus de 23 millions d'enfants utilisent l'application Football for Schools.

