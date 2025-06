L'ex-président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, a été inculpé de quatre infractions, dont la trahison, pour son rôle présumé dans une "tentative militaire ratée de renverser le gouvernement de ce pays d'Afrique de l'Ouest en novembre, a déclaré mercredi un tribunal de la capitale Freetown.

Cet évènement est survenu après la réélection du président Julius Maada Bio pour un second mandat en juin 2023.

Depuis, les tensions se sont accrues dans ce pays qui se remet à peine de la guerre civile de 1991-2002 qui a fait plus de 50 000 morts.

Le résultat de l'élection a été rejeté par le principal candidat de l'opposition qui a dénoncé des irrégularités.

"Coup d'Etat manqué"

Le 26 novembre, des hommes armés ont attaqué des casernes militaires, une prison et d'autres lieux en Sierra Leone, libérant environ 2 200 détenus et tuant plus de 20 personnes.

Le gouvernement a déclaré par la suite qu'il s'agissait d'un coup d'État déjoué, mené principalement par les gardes du corps de M. Koroma. Ils ont convoqué l'ancien président pour l'interroger au début du mois de décembre.

L'ancien président a condamné les attaques dans une déclaration peu après qu'elles se soient produites.

Les chefs d'inculpation

Les charges retenues contre M. Koroma, qui comprennent également la complicité de trahison et deux chefs d'inculpation pour recel, ont été lues pendant qu'il se tenait sur le banc des accusés et que certains de ses partisans pleuraient dans la salle d'audience.

"Un dangereux précédent a été créé... Nous traînons un ancien chef d'État - démocratiquement élu - sur des accusations forgées de toutes pièces dans le cadre d'une vendetta politique", a déclaré à Reuters l'avocat de M. Koroma, Joseph Kamara.

Lire aussi : Sierra Leone : 12 personnes dont un garde du corps de l'ancien président inculpées pour trahison

Plus tard dans la journée de mercredi, un tribunal de grande instance a accordé la liberté sous caution à l'ancien président, qui est actuellement retenu à son domicile dans la capitale. L'affaire a été ajournée jusqu'au 17 janvier.

Selon le code pénal de la Sierra Leone, toute personne reconnue coupable de trahison est passible d'une peine d'emprisonnement à vie.

Abuja prêt à accueillir Koroma

Une lettre du principal bloc régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, datée de mardi et consultée par Reuters, indique que le Nigeria a proposé d'accueillir Koroma à titre temporaire et que l'ancien président a accepté l'offre.

Le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, Timothy Kabba, a déclaré à Reuters que le gouvernement avait reçu la lettre, qui, selon lui, ne reflétait pas fidèlement la réunion que le président Bio a récemment tenue avec une délégation de la CEDEAO à Freetown.

M. Kabba a déclaré que le gouvernement "n'approuvera pas" la proposition de déplacer M. Koroma.

Douze autres personnes ont également été inculpées de trahison dans le cadre du coup d'État manqué, dont d'anciens policiers et agents pénitentiaires ainsi qu'un membre de la garde rapprochée de Koromoa, a déclaré le gouvernement mardi.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp