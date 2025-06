Tensions Ethiopie-Somalie: l'Union africaine appelle au "calme" et au "respect mutuel"

L'Union africaine a appelé jeudi l'Ethiopie et la Somalie au "calme" et au "respect mutuel" après le regain de tensions entre les deux pays suscité par un accord maritime signé entre Addis Abeba et la région séparatiste du Somaliland.