Le géant français de l'énergie TotalEnergies a déclaré jeudi qu'il avait lancé une évaluation de l'acquisition de terrains pour des projets controversés en Ouganda et en Tanzanie, dénoncés par les écologistes.

"Cette mission évaluera les procédures d'acquisition des terres mises en œuvre, les conditions de consultation, d'indemnisation et de relocalisation des populations concernées, ainsi que le mécanisme de traitement des réclamations", a indiqué TotalEnergies dans un communiqué, ajoutant qu'elle remettrait son rapport d'ici le mois d'avril.

L'entreprise a pour objectif de construire un oléoduc chauffé entre les champs pétrolifères en Ouganda et un port en Tanzanie.

Lire aussi

Qui sont les "soldats africains de la nature"?

Des militants ont exhorté TotalEnergies et ses partenaires - China National Offshore Oil Corporation et les gouvernements de l'Ouganda et de la Tanzanie - à annuler le projet en raison de son impact écologique irréversible.

La société fait l'objet d'une autre action en justice pour ne pas avoir protégé les populations et l'environnement dans le cadre de son oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est (EACOP), d'une valeur de 3,5 milliards de dollars.

L'EACOP est un oléoduc de 1 500 kilomètres qui acheminerait du pétrole brut jusqu'à la côte tanzanienne en traversant plusieurs réserves naturelles protégées.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp