L'Organisation nationale du renseignement (MIT) avait découvert que Sadik Seyh Ahmet, un terroriste du PKK/KCK, opérait dans les zones rurales des régions de Souleimaniye et Penjwin en Irak, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat.

Sadik Seyh Ahmet, qui complotait des attaques terroristes contre la Turquie, a été localisé par les services de renseignements turcs et neutralisé lors de l'opération.

Le terroriste, qui était venu en Turquie au début des mouvements anti-régime en Syrie, est retourné en Syrie en 2015 et a mené des activités armées au sein du PKK/YPG.

Il a également été découvert qu'Ahmet, qui avait opéré dans différentes positions au nom du groupe terroriste en Syrie pendant longtemps, avait ensuite déménagé en Irak et avait finalement agi avec les prétendus membres de haut niveau du groupe terroriste situés à la frontière irako-iranienne.

L'opération antiterroriste a eu lieu après l'attaque terroriste du PKK du 29 décembre qui a tué 12 soldats turcs dans le nord de l'Irak. Depuis lors, les frappes aériennes turques ont détruit des dizaines de cibles terroristes dans le nord de l'Irak et en Syrie, neutralisant des terroristes de haut niveau.

Les terroristes du PKK se cachent souvent dans le nord de l'Irak pour planifier des attaques transfrontalières en Turquie. Le groupe a également une branche syrienne, connue sous le nom de YPG.

Dans sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

