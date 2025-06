"Au cours de ma visite en Algérie, nous avons discuté de notre intérêt commun à faire progresser les relations entre la Sierra Leone et l'Algérie, sur la base des relations de longue date et mutuellement bénéfiques qui existent entre nos deux pays", a déclaré Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone dans un message posté sur X.

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui effectue une visite de travail en Algérie, s’est réuni, mercredi soir à Alger, avec son homologue Abdelmadjid Tebboune.

Au terme de l'entretien, le président algérien s’est félicité, dans une déclaration lue devant les médias, de la convergence de vues des deux pays sur la question du Sahara. "Concernant le dossier du Sahara occidental, l'Algérie et la Sierra Leone continueront à œuvrer pour trouver une solution juste et durable à cette question, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et à la légitimité internationale", a indiqué Tebboune. Il a également salué l’engagement des deux parties à "privilégier des solutions africaines aux problèmes africains".

Lire aussi

La CEDEAO exprime son "dégoût" face à l'attaque d’une armurerie en Sierra Leone

Le président Sierra Léonais a affirmé que les échanges avec son homologue Algérien visé "à mettre en place la troisième commission mixte de coopération (JCC) afin de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de l'énergie, de l'agriculture, de la pêche et de la défense".

"Nous sommes également convenus de mettre en œuvre des projets visant à accueillir des ambassades dans nos pays respectifs afin de renforcer les relations interpersonnelles entre les deux pays", a ajouté le chef d’état de la Sierra Leone.

La Sierra Leone et l'Algérie ont pris place en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et nous sommes déterminés à mettre à profit notre mandat de deux ans pour promouvoir la position commune de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité.

Conseil de sécurité des Nations unies au cours de notre mandat au Conseil de sécurité des Nations unies, telle qu'elle a été présentée dans le consensus d'Ezulwini et dans la déclaration de Syrte.

"Nous nous sommes mis d'accord sur l'impératif de promouvoir la position commune de l'Afrique sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies au cours de notre mandat", martèle Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp