Par Hamza Kyeyune

La coopération bilatérale entre la Turquie et l'Afrique a pris un essor sans précédent depuis qu'Ankara a obtenu le statut d'observateur auprès de l'Union africaine en 2005.

Cette approche gagnant-gagnant au cœur de la politique étrangère de la Turquie a déjà permis à plus de 40 États africains d'établir des ambassades à Ankara.

Grâce à cette avancée diplomatique, le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique est passé de 5,4 milliards de dollars avant 2005 à 40,7 milliards de dollars en 2022, ce qui représente un véritable bond en avant.

Selon le Conseil turc des relations économiques extérieures (DEIK), ce chiffre devrait atteindre 50 milliards de dollars une fois que les données de l'année écoulée auront été rassemblées.

Lors du 4e Forum économique et commercial Turquie-Afrique qui s'est tenu récemment à Istanbul, le président du DEIK, Nail Olpak, a déclaré que le premier objectif était d'atteindre 50 milliards de dollars d'échanges commerciaux par an, puis 75 milliards de dollars par an.

Conformément au thème du forum - "Relever les défis, libérer les opportunités : Construire des partenariats économiques plus forts entre la Turquie et l'Afrique", Olpak a déclaré que la voie à suivre était de construire de nouveaux ponts de coopération et d'éliminer les obstacles à un objectif commun.

Le ministre turc du commerce, Omer Polat, a déclaré que la constance des efforts se reflétait dans le volume des échanges commerciaux du pays avec le continent africain, qui a été multiplié par 7,5 depuis le lancement de la "Stratégie pour les relations commerciales et économiques avec les pays africains" en 2003.

Il a ajouté que les investissements turcs en Afrique avaient atteint 10 milliards de dollars et que les investisseurs turcs créaient des opportunités d'emploi pour des centaines de milliers de personnes à travers le vaste continent.

L'impulsion des infrastructures

Les entreprises turques se développent rapidement dans le secteur des infrastructures africaines, déclenchant un raz-de-marée qui a vu les principaux entrepreneurs commencer à céder du terrain à une nouvelle série de challengers.

Les principales entreprises de construction turques, telles que Yapi Merkezi, basée à Istanbul, ont participé à des projets sur tout le continent, construisant des maisons, des stades, des centres de convention, des hôpitaux et des centres commerciaux.

Au début de l'année 2023, le gouvernement ougandais a confié à Yapi Merkezi la construction d'un tronçon de 273 km de la ligne de chemin de fer à écartement standard allant du poste frontière de Malaba entre l'Ouganda et le Kenya à Kampala, pour un coût estimé à 2,2 milliards de dollars.

Cette ligne de chemin de fer devait être construite par la China Harbour Engineering Company. Après huit ans de statu quo, l'Ouganda a choisi la société turque Yapi Merkezi pour reprendre le projet et le mener à bien.

La même entreprise turque a remporté un appel d'offres en Éthiopie, l'une des économies africaines à la croissance la plus rapide, pour la construction d'une ligne ferroviaire moderne de 3 910 km (2 430 miles) comprenant 12 tunnels, 51 ponts, 14 viaducs et un passage souterrain.

Cette ligne est essentielle pour permettre à l'Éthiopie, pays enclavé, d'accéder à la mer et aux principales routes commerciales passant par le détroit de Bab al Mandab.

Yapi Merkezi a également obtenu un projet tanzanien de construction d'une ligne de chemin de fer reliant Dar es Salaam à Morogoro, permettant une vitesse au sol de 160 km/h, ainsi qu'une ligne de chemin de fer de 1 224 km destinée à relier la République démocratique du Congo et l'Ouganda à l'océan Indien.

Ces projets, d'une valeur cumulée de 3 milliards de dollars, montrent que les entreprises turques représentent un formidable défi pour les entreprises occidentales traditionnellement dominantes en Afrique.

Les entreprises turques ont également construit le Centre de convention de Tripoli en Libye, le Centre de convention de Kigali au Rwanda, le bâtiment du Parlement au Cameroun et le Dakar Arena, un complexe multisports ultramoderne d'une capacité de 15 000 places au Sénégal.

Le Centre de conférence international de Dakar, l'aéroport international Blaise Diagne au Sénégal et l'aéroport de Niamey au Niger figurent parmi les autres projets importants.

Polat Yol Yapi, une entreprise de construction turque présente dans le monde entier, modernise actuellement la route Muyembe-Nakapiripirit, longue de 92 km, qui relie l'Ouganda au Kenya et le Sud-Soudan à l'Éthiopie.

Potenza Lubricants et Acıbadem Healthcare Group font partie des autres entreprises turques solides qui contribuent à améliorer le réseau de transport et le système de santé de l'Ouganda, à créer des emplois nécessitant des compétences, à stimuler les entreprises locales et à jeter les bases d'une croissance économique à long terme.

Des chiffres importants

Selon la Turkish Contractors Association, les entreprises de construction turques représentent actuellement 17,8 % du marché international de la construction en Afrique.

Il s'agit là d'un changement important, étant donné que les méga-contrats précédemment attribués aux pays occidentaux tombent désormais entre les mains de la main-d'œuvre turque.

Selon les données de DEIK, les entreprises turques ont réalisé 1 864 projets sur le continent africain dans différents secteurs, pour un investissement total de 85,4 milliards de dollars.

En Ouganda, par exemple, l'investissement de la Turquie dans des projets d'infrastructure peut être mis à profit dans d'autres régions d'Afrique pour remédier aux désavantages infrastructurels et aux déficiences structurelles qui entravent la capacité à s'engager avec succès dans le commerce international.

Khalid Abdallah, ingénieur civil, pense que la Turquie est avantagée en Afrique par sa proximité avec le continent et son modèle commercial qui s'aligne sur le programme de développement de l'Afrique.

"Si l'Afrique peut tirer stratégiquement parti de son partenariat avec la Turquie, elle réalisera un développement accéléré des infrastructures, une croissance économique et un avenir plus prospère pour ses citoyens", explique-t-il à TRT Afrika.

Le commerce et la coopération entre la Turquie et l'Afrique pourraient s'intensifier à mesure que d'autres pays africains, dont l'Égypte et l'Éthiopie, rejoindront les BRICS en janvier 2024. La Turquie devrait y participer en 2025, ce qui, selon les analystes, renforcerait encore le développement du commerce mutuel.