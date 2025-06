Par Gift Dumedah

L'année 2024 est arrivée et la résolution numéro un pour l'Afrique devrait être de mettre fin aux morts et aux blessés sur nos routes, de renouveler l'engagement en faveur de la Vision zéro et d'accélérer l'approche pour un système sûr en Afrique.

La Vision Zéro est une stratégie visant à mettre fin aux décès et aux blessures graves sur les routes et à garantir des transports sûrs et équitables pour tous.

Le renforcement de cette stratégie en Afrique permettra de sauver environ 27 personnes pour 100 000 habitants et environ 7 % du produit intérieur brut (PIB) annuel de la plupart des économies nationales du continent.

Ces estimations ne tiennent pas compte des graves conséquences sociales et psychologiques subies par les individus et les familles.

Pour la dernière période allant de janvier à octobre 2023, 3 609 décès ont été signalés au Kenya, et 1 839 décès et 12 678 blessés au Ghana.

Selon le Groupe de la Banque mondiale, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et le Soudan représentent la moitié des victimes de la route en Afrique subsaharienne.

Le Nigeria a le taux de mortalité routière le plus élevé au monde, soit 52,4 pour 100 000 habitants, suivi par le Mozambique, deuxième pays d'Afrique avec un taux d'environ 46,7 pour 100 000 habitants.

Des responsabilités partagées

Il est largement reconnu que la Vision zéro - l'engagement de ne pas avoir de morts ou de blessés graves sur notre réseau routier - est réalisable parce que les accidents de la route peuvent être évités.

Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'état de la sécurité routière à l'horizon 2023, le nombre de décès dus aux accidents de la route pour la période 2010-2021 est en baisse sur tous les continents, à l'exception de l'Afrique qui a connu une augmentation globale de 17 % bien qu'elle dispose du plus petit nombre de véhicules et de routes.

Il est reconnu que la majorité des véhicules sont souvent de qualité inférieure, ce qui est lié à l'économie politique des véhicules importés en Afrique qui répondent rarement aux normes de sécurité et d'environnement.

Le rapport montre qu'au niveau mondial, le nombre de décès dus aux accidents de la route est en baisse et que des progrès importants sont réalisés dans les pays qui adoptent l'approche "système sûr" de la sécurité routière.

Cette approche met l'accent sur le fait que la sécurité est une responsabilité partagée entre les usagers de la route, les gestionnaires de la route, les concepteurs, les constructeurs, les responsables de l'entretien du réseau routier et les prestataires de soins après les accidents.

Elle s'appuie sur cinq principes clés qui soulignent que la mort et les blessures sont inacceptables, que les gens commettent des erreurs, que les gens sont vulnérables, que la sécurité est proactive et non réactive, et que la redondance est cruciale pour fournir des niveaux de sécurité.

En se concentrant sur ces principes et éléments, l'approche du système sûr vise à créer un environnement routier plus sûr et à réduire le nombre d'accidents de la route, de morts et de blessés.

Une conception qui pardonne les erreurs

Outre sa perspective axée sur les résultats, l'approche des systèmes sûrs est complète et présente des caractéristiques uniques.

Elle est centrée sur l'être humain et se concentre sur la sécurité des usagers de la route en modifiant l'utilisation des véhicules et la conception des routes, tout en tenant compte des limites du comportement humain et en les acceptant.

Cette approche adopte une perspective systémique en tenant compte des systèmes, des politiques et de l'environnement physique, y compris la conception des routes, la conception des véhicules et la gestion de la vitesse.

L'approche utilise une conception qui pardonne les erreurs en soulignant que le système de transport doit être conçu et exploité de manière à minimiser les dommages, tout en acceptant que les usagers de la route fassent des erreurs et prennent parfois de mauvaises décisions.

En d'autres termes, le corps humain a des limites physiques pour tolérer les accidents de la route avant que la mort ou des blessures graves ne surviennent.

Plus mortel que les maladies

En tant que méthode applicable à l'ensemble du système, l'approche pour un système sûr est proactive et aborde les questions de sécurité liées à l'infrastructure, au comportement humain, à la surveillance responsable de l'industrie des véhicules et des transports, et aux interventions d'urgence.

Compte tenu de ses résultats avérés, de son adoption à l'échelle mondiale et de son efficacité, pourquoi l'approche des systèmes sûrs reste-t-elle insaisissable pour de nombreux pays d'Afrique ?

Fondamentalement, l'adoption de l'approche des systèmes sûrs en Afrique se heurte à des problèmes transversaux et récurrents pertinents.

L'un d'entre eux est que la sécurité routière n'est pas suffisamment prioritaire - elle n'est pas considérée comme un véritable problème de premier plan. Cela se traduit par un manque de financement et de ressources allouées à la promotion de la sécurité et à la prévention des accidents.

Par exemple, le plan d'action pour la sécurité routière en Afrique encourage les pays africains à allouer au moins 10 % des investissements dans les infrastructures routières à la sécurité routière.

Bien qu'il soit difficile de vérifier les allocations nationales réelles, il existe toujours des défis liés aux ressources limitées, aux priorités concurrentes et à l'engagement politique.

Selon plusieurs rapports de l'OMS, les accidents de la route sont largement considérés comme l'une des principales causes de décès en Afrique, juste derrière le paludisme et la tuberculose.

Pourtant, ils ne bénéficient pas d'investissements et d'un soutien financier adéquats, d'infrastructures appropriées ou d'activités de recherche et de développement suffisantes.

Action manquante

Toutefois, en 2024, il sera possible de faire de réels progrès en matière de promotion de la sécurité et de prévention des accidents grâce à l'approche des systèmes sûrs en Afrique.

La grande majorité des infrastructures de transport et de mobilité sont encore en cours de construction en Afrique, avec la perspective d'intégrer directement les normes de sécurité.

Cela ne se fera pas automatiquement ou sans un engagement ferme et des efforts délibérés. La sécurité de la vie humaine doit être une priorité sur nos routes.

L'engagement en faveur de la "vision zéro" pour sauver des vies sur nos routes est réalisable grâce à l'approche des systèmes sûrs.

Toutefois, il manque une action sur tous les fronts, y compris les usagers de la route, les décideurs politiques, les concepteurs, les constructeurs, les responsables de l'entretien du réseau routier et les prestataires de soins après les accidents.

Pour cette vision unique, toutes les parties prenantes doivent se montrer à la hauteur de leur tâche pour parvenir à une mise en œuvre dédiée à l'échelle des systèmes, des politiques et de l'environnement physique, y compris la conception des routes, la conception des véhicules et la gestion de la vitesse.

Globalement, l'objectif est de mettre en place un système de transport sûr, sans morts ni blessés, au service de tous les usagers de la route en Afrique.

L'auteur, Gift Dumedah, est un universitaire ghanéen dont les recherches portent sur le transport, l'accès et la mobilité en Afrique.

