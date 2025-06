Dans un vibrant hommage à l'une de ses meilleures recrues, le site Internet de Chelsea, club de Premier League (EPL), décrit la légende nigériane, John Mikel Obi, comme quelqu'un "réputé pour garder ses meilleures performances pour les grandes occasions".

Fidèle à sa réputation, le milieu de terrain défensif, autrefois imperturbable, s'exprime désormais en dehors du terrain, avec le Obi One Podcast - une série de tête-à-tête sur tout ce qui touche au football, qui a rencontré un succès fulgurant auprès des fans.

Dans la soirée du 18 décembre, le monde du football s'est passionné pour un épisode du Obi One Podcast dans lequel José Mourinho, le tacticien portugais et l'actuel entraîneur de l'AS Roma, était présent.

Mourinho, que les médias appellent le "Special One", a tansé vertement à de nombreux clubs de l'EPL. Il s'en est pris à Arsenal, mais aussi à Tottenham Hotspur et Manchester United, deux clubs qu'il a déjà dirigés.

Obi, qui a pris sa retraite en septembre 2022, avait suffisamment d'anecdotes et d'informations sur les grands championnats européens pour que la conversation avec Mourinho ne manque jamais de piquant.

L'épisode semble marquer le passage à l'âge adulte d'Obi en tant que podcasteur, quelques semaines après avoir fait ses débuts avec le podcast hebdomadaire Obi One le 30 octobre.

Ce n'est probablement pas une coïncidence si le nom accrocheur de l'émission est similaire à "Obi-Wan Kenobi", le célèbre personnage de la franchise cinématographique Star Wars.

Pour Obi, qui co-anime le podcast avec le célèbre gourou britannique du sport Chris McHardy, l'objectif est de produire des conversations intéressantes avec des stars du football, des managers et d'autres acteurs du grand jeu.

Des conversations passionnantes

Outre le football, l'émission dévoile des secrets de vestiaires et d'autres histoires inédites. Depuis son lancement en octobre, le podcast compte sept épisodes et deux bonus, qui ont suscité l'intérêt d'un public de plusieurs millions de personnes.

Les épisodes du podcast sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube et plusieurs autres plateformes de streaming. La durée de chaque épisode varie entre un peu moins d'une heure et jusqu'à 120 minutes.

Dans le premier épisode, Obi a reçu son ancien coéquipier de Chelsea, John Terry, qui a également été capitaine de l'Angleterre. Dans le deuxième épisode, il a reçu une autre légende de Chelsea et ancien capitaine de l'Angleterre, Frank Lampard.

Les éditions suivantes du podcast ont accueilli le footballeur africain de l'année Victor Osimhen, l'ancien ailier français Florent Malouda et l'ancien attaquant italien Gianfranco Zola. Outre Mourinho, Roberto Di Matteo a été l'autre manager de club à s'entretenir avec Obi.

Des critiques positives

Après sept épisodes et deux émissions bonus, les critiques ont été généralement impressionnées par le podcast Obi One. Selon certains, il a le potentiel pour figurer parmi les podcasts les plus réussis, tels que ESPN FC, Football Ramble et That Peter Crouch Podcast.

De grands médias ont cité des épisodes du podcast d'Obi One, et des extraits et des clips ont attiré des millions de vues sur les médias sociaux.

À l'approche de la nouvelle année, les fans s'attendent à ce que le lien entre la légende du football nigérian et l'excellent animateur sportif soit encore plus intéressant.

L'enjeu est de taille, mais Obi, dont la carrière de footballeur professionnel a été marquée par des passages à Stoke City FC et à Middleborough en Angleterre, au club turc Trabzonspor, ainsi qu'à des clubs norvégiens et chinois, peut compter sur lui pour marquer des points.