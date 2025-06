Le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, s'est engagé à poursuivre la guerre qui oppose depuis neuf mois l'armée aux forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), rejetant ainsi les derniers efforts de paix.

Le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, a accepté en début de semaine un cessez-le-feu proposé par des groupes civils, à condition que l'armée y consente également.

Mais les observateurs ont réagi avec scepticisme à la lumière des promesses antérieures non tenues de la force paramilitaire. Les deux parties avaient conclu plusieurs cessez-le-feu fragiles au cours des premiers mois de la guerre.

"Le monde entier a vu ces forces rebelles commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au Darfour occidental et dans le reste du Soudan. C'est pourquoi nous ne nous réconcilions pas avec eux, nous n'avons pas d'accord avec eux", a déclaré M. Burhan, qui est également chef de l'État soudanais, aux troupes rassemblées à Port-Soudan, dans une vidéo diffusée par son bureau.

Il faisait référence au nettoyage ethnique dans et autour de la ville d'El Geneina, dans l'ouest du Darfour.

La guerre qui a débuté le 15 avril a dévasté de larges pans du Soudan et déplacé plus de 7,5 millions de personnes.

La RSF semblant prendre le dessus dans la lutte, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, un bloc commercial africain, a obtenu le mois dernier que Burhan et Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, acceptent de se rencontrer en personne.

Vendredi, Burhan a toutefois exclu cette possibilité et a qualifié son rival de "clown", de "traître" et de "lâche".Il a rejeté l'accord de cessez-le-feu signé par M. Dagalo à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, cette semaine.

Burhan a également critiqué les dirigeants de pays africains, notamment l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Kenya, qui ont reçu M. Dagalo comme un homme d'État lors de visites effectuées cette semaine, ainsi que les hommes politiques soudanais qui l'ont rencontré en Éthiopie.

Le Soudan est "asservi". "Il humilie le peuple soudanais, il le tue, il l'insulte, et certaines personnes l'applaudissent et rient avec lui", a déclaré M. Burhan.

La RSF est confrontée à une résistance populaire croissante dans le nord du Soudan depuis qu'elle a effectué le mois dernier des raids dans l'État de Gezira et saccagé des villages agricoles.M. Burhan a déclaré qu'il armerait les Soudanais désireux de combattre les FAR et les a exhortés à s'engager dans l'armée.

Le pays est menacé de tomber dans "l'esclavage et le colonialisme", a déclaré M. Burhan.

