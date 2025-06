Les autorités judiciaires libyennes ont été plus que formelles vendredi dans leur communication. Selon elles, il y a eu négligence dans l'effondrement catastrophique du barrage de Derna, dans l'est de la Libye, qui a fait des milliers de victimes en septembre 2023.

Les conclusions de son enquête ont révélé des négligences dans l'entretien du barrage, a indiqué le parquet général de Libye sur les réseaux sociaux.

Il a indiqué que l'absence de systèmes d'alerte dans les deux barrages effondrés, le nettoyage des couvercles supérieurs et la négligence dans l'entretien de routine ont contribué à la catastrophe.

Quatorze personnes, dont le maire de Derna et des fonctionnaires de l'Office des barrages et de l'Institution des ressources en eau, ont été arrêtées. Des mandats d'arrêt assortis d'une notice rouge ont été émis à l'encontre de deux suspects anonymes qui ont fui à l'étranger.

L'est de la Libye a été ravagé par des inondations meurtrières provoquées par la tempête méditerranéenne Daniel le 10 septembre, faisant plus de 4 300 victimes et laissant derrière elle un immense champ de ruines, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Derna a été durement touchée par les inondations, provoquant la rupture des barrages de la ville et emportant les maisons et les habitants.

Selon le gouvernement basé à Tripoli, environ 95 % des établissements d'enseignement de l'est de la Libye ont été endommagés par les inondations. Le gouvernement estime que les inondations ont endommagé 114 écoles dans 15 localités de l'est de la Libye.

