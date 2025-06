Par Mazhun Idris

Certaines des rivalités les plus célèbres du football concernent autant la domination régionale que la fierté associée au prix.La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) est l'une de ces compétitions qui suscite de vifs débats entre supporters, nourris des rivalités sur le terrain.

Le Sénégal, les Lions de la Teranga, sont les actuels champions d'Afrique de football masculin. Le pays d’Afrique de l’Ouest a remporté l’édition 2021 de la CAN au Cameroun.

Le Sénégal est le quatrième pays d'Afrique de l'Ouest à remporter le trophée continental, ce qui en fait le 10ᵉ pour la sous-région. Il s’agit d’un exploit surpassé uniquement par l’Afrique du Nord, la sous-région considérée comme la deuxième puissance du football du continent.

L'Égypte est le fer de lance de l'Afrique du Nord, étant vice-championne de la dernière édition de la CAN et détentrice du record du plus grand nombre de coupes de la CAN, avec sept éditions sur 33.

La domination de ces deux régions est telle que les experts du football considèrent la CANcomme une affaire entre l’Ouest et le Nord.

Le journaliste sportif basé à Abuja, Lekan Sowande, attribue la domination apparente des deux régions à plusieurs facteurs qui ont historiquement donné un avantage concurrentiel à certaines sur d'autres.

'' Regardez la participation sportive en général. La tendance est née de la manière dont différentes régions africaines ont adopté les sports traditionnels depuis l’époque coloniale. Du football au basket-ball, en passant par le cricket, le rugby et le marathon, chaque région a tendance à privilégier un sport moderne plutôt que d'autres", a déclaré Sowande à TRT Afrika.

"Cela explique pourquoi les gouvernements et le secteur privé choisissent où ils investissent dans les installations sportives et le développement de la jeunesse au niveau local. N'oubliez pas que remporter la CAN nécessite des investissements dans le football."

La genèse

La première Coupe d'Afrique des Nations, rebaptisée plus tard Coupe d'Afrique des Nations, a eu lieu en juin 1956 au Soudan. L'Égypte et l'Éthiopie ont rejoint les hôtes dans une compétition triangulaire qui a vu les Égyptiens remporter le trophée, donnant ainsi le coup d'envoi d'une carrière gagnante au cours de laquelle ils ont remporté en moyenne une coupe tous les dix ans.

La première édition devait initialement être jouée par les quatre membres fondateurs de la Confédération africaine de football, la CAF, à l'exception de l'Afrique du Sud, dont la politique d'apartheid disqualifiait les joueurs noirs de son équipe nationale.

Après 66 ans et 33 tournois, que disent les statistiques de la CAN sur le fait ou le mythe de la domination ouest et nord-africaine dans la principale fête de football du continent ?

Silas Amwoka, un passionné de football kényan, estime que le diable est dans les données.

"La représentation remarquablement faible des pays de l'Est et du Sud à la CAN est comme un cercle vicieux. L'allocation de la FIFA à nos pays est également faible en raison du faible classement des pays dans le football, par rapport aux pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord", a déclaré l'analyste sportif basé à Nairobi. TRT Afrique.

Les pays des blocs de l’Est et du Sud possèdent peut-être l’avantage le plus significatif d’exceller dans d’autres sports au-delà du football, mais la situation du football pourrait encore être améliorée.

Transport d'argenterie

Au sommet, l'Egypte arrive en tête avec sept trophées. L’Algérie, autre État du nord, en compte deux. À l’Ouest, le Ghana en compte quatre, le Nigeria trois et la Côte d’Ivoire deux. Ailleurs, seul le Cameroun d'Afrique centrale compte cinq titres.

En plus d'être le pays le plus titré de l'histoire de la CAN, l'Égypte est le seul pays à avoir remporté un triplé de coupes de la CAN en 2006, 2008 et 2010.

Le Ghana a remporté des victoires consécutives face à l'Ouest en 1963-1965, et le Cameroun, de la sous-région centrale, a également remporté deux victoires en 2000-2002.

En termes de défense réussie d'un titre de la CAN, seuls trois pays de l'Ouest, du Nord et du Centre ont conservé le titre au moins une fois, un exploit accompli par l'Égypte à trois reprises. Le Ghana et le Cameroun l’ont fait respectivement en 1963-1965 et 2000-2002.

Un autre coup d'œil au tableau des médailles montre que sur les 33 coupes décernées jusqu'à présent, l'Afrique du Nord en a accumulé un total de 11, avec l'Occident à sa suite, soit dix trophées. L'Afrique centrale se rapproche avec huit coupes, tandis que l'Est et le Sud possèdent chacun deux titres.

Incohérence

Même si l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, faisait partie des membres fondateurs de la CAF, le pays a été banni du match inaugural en 1956, une interdiction qui a duré près de 40 ans.

La sous-région a obtenu sa première représentation effective dans le tournoi avec Maurice et la Zambie en 1974, où cette dernière a terminé deuxième derrière le Zaïre.

L'Afrique du Sud a finalement disputé sa première CAN en 1994. Bien que l'équipe, surnommée Bafana Bafana, n'ait pas réussi à se qualifier cette année-là, elle est sortie victorieuse en 1996.

Après que l'Afrique du Sud ait réussi à amener l'Afrique australe au tableau des médailles pour la première fois en 1994, il faudra attendre 16 ans avant qu'une autre nation du Sud, la Zambie, ne soit couronnée championne en 2012.

"Les performances éclair de certaines régions lors de la CAN montrent la nécessité de développer le football dans ces pays, notamment en créant des académies pour former des joueurs de qualité internationale", a déclaré Sowande.

Ferveur des fans

Quiconque a regardé la CAN au cours des cinq dernières décennies conviendra que l’Égypte, le Cameroun, l’Algérie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana et la Côte d’Ivoire sont les noms qui reviennent le plus souvent lors des éliminatoires et de la finale de la CAN.

Ces pays du bloc Ouest-Nord représentent sept des neuf équipes ayant plus de 20 participations en phase finale de la CAN.

Le Nord compte quatre pays, l'Égypte étant en tête du classement avec 26 apparitions en 33 tentatives. L'Occident compte trois pays avec plus de 20 participants.

Seule l'Afrique centrale a eu une représentation décente dans les compétitions de la CAN en dehors des sous-régions Ouest-Nord. Les deux pays qui ont un record d'apparitions au-delà de 20 sont le Cameroun et la RD Congo.

