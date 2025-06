Les discussions portaient sur plusieurs questions pressantes, telles que le conflit en cours à Gaza, les étapes finales de la ratification par la Turquie de la demande d'adhésion à l'OTAN de la Suède et l'approbation par les États-Unis de la vente d’avions de chasse F-16 à la Turquie.

La réunion, qui a eu lieu au palais Vahdettin à Istanbul, a également réuni le chef de l'Organisation nationale du renseignement turc (MIT), Ibrahim Kalin, et l'ambassadeur américain à Ankara, Jeffry Flake. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée sur la réunion à huis clos.

Plus tôt dans la journée, Blinken et Fidan se sont rencontrés en tête-à-tête.

"Lors de la réunion, les ministres ont discuté de la guerre et de la crise humanitaire à Gaza, du processus d'adhésion de la Suède à l'OTAN, ainsi que de questions bilatérales et régionales", a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères sur X.

À la suite de sa visite en Turquie, jusqu'au 11 janvier, Blinken devrait se rendre en Grèce, en Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Israël, en Cisjordanie et en Égypte.

Au cours de sa tournée régionale, Blinken mettra l'accent sur la protection des vies civiles, la libération des otages, la fourniture d'aide humanitaire à Gaza, la restauration des services essentiels et la prévention du déplacement forcé des Palestiniens de Gaza, selon le département d'État américain.

Il abordera également les mesures urgentes pour réduire la violence, apaiser les discours incendiaires et atténuer les tensions, y compris dissuader les attaques des Houthis au Yémen et éviter une escalade au Liban.

Blinken réaffirmera l'engagement des États-Unis à travailler pour la paix au Moyen-Orient, en mettant l'accent sur les progrès vers un État palestinien aux côtés d'Israël, a précisé le département.

Sa visite intervient au milieu d'une catastrophe humanitaire croissante dans la bande de Gaza en raison des attaques israéliennes et du blocus imposé à la bande assiégée.

Fidan et Blinken ont eu plusieurs appels téléphoniques et réunions depuis le 7 octobre pour discuter de Gaza, entre autres questions bilatérales, y compris l'adhésion de la Suède à l'OTAN et la vente par les États-Unis de chasseurs F-16 à la Turquie.

Le bilan des attaques israéliennes depuis le 7 octobre s'élève à 22 600 morts et 57 910 blessés, principalement des femmes et des enfants.

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes sur la bande de Gaza à la suite d'une attaque transfrontalière du groupe palestinien du Hamas le 7 octobre.

Les autorités affirment que les attaques du Hamas ont tué environ 1 200 Israéliens.

L'assaut israélien a laissé la bande de Gaza en ruines, avec 60% de l'infrastructure de l'enclave endommagée ou détruite et près de 2 millions de résidents déplacés au milieu de pénuries aiguës de nourriture, d'eau propre et de médicaments.