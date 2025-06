Près 300 personnes sont mortes dans les inondations meurtrières provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues, ces dernières semaines, sur plusieurs villes de la République démocratique du Congo (RDC), ont annoncé les autorités, appelant à une aide humanitaire d’urgence.

Le ministre congolais des Affaires sociales, a affirmé samedi auprès de l’agence Anadolu que les 300 morts incluent entre autres des victimes des inondations, glissements et écroulement des murs et autres bâtisses dans les villes de Bukavu et Kananga.

Il a affirmé avoir présidé vendredi une "réunion de crise" ayant regroupé les Secrétaires généraux, les Directeurs généraux et les experts des ministères de l’Intérieur et Sécurité, de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, de l’Agriculture et des Affaires sociales pour définir des actions d’urgence.

Le bilan établi par nos services fait état de "au moins 43.750 maisons écroulées, 1.325 écoles, 269 Centres de santé, 41 marchés publics et 85 routes dévastées", a-t-il ajouté.

"Près de 300 pertes en vies humaines, 304.521 ménages affectés et un risque élevé des maladies hydriques et autres épidémies", sont estimés, d’après la même source.

La situation humanitaire s’est aggravée avec la montée des eaux du fleuve Congo, ayant provoqué des vastes inondations dans plusieurs provinces et dans la capitale Kinshasa où des quartiers entiers sont submergés par des eaux.

La Régie des Voies Fluviales (RVF) a indiqué dans un communiqué que cette crue touche les provinces de "Tshopo, la Mongala, l’Equateur, le Sud et Nord Ubangi, le Kwilu, le Mai-Ndombe, le Kongo-Central, la Lomami, le Kasaï, le Kasaï-Central, le Sud-Kivu et la Tshuapa".

Une coordination multisectorielle a été instituée pour "sauver des vies et d’assurer la prise en charge holistique des communautés affectées", selon un compte-rendu de réunion tenue vendredi à Kinshasa.

