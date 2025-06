Liverpool a éliminé Arsenal 2-0 lors d'un match de la Coupe d'Angleterre à Londres, se qualifiant ainsi pour le huitième de finale de la compétition nationale, dimanche.

A la 80e minute du match qui s'est déroulé à l'Emirates Stadium d'Arsenal, Liverpool a ouvert le score, le défenseur des Gunners Jakub Kiwior ayant marqué de la tête un but contre son camp sur un coup franc enroulé.

Vers la fin du match, l'ailier de Liverpool Luis Diaz a marqué sur une contre-attaque pour doubler l'écart et consolider la victoire à l'extérieur.

Le capitaine et défenseur central de Liverpool, Virgil van Dijk, était absent pour cause de maladie.

Plus tôt dans la journée, Manchester City a battu à domicile un club de division inférieure, Huddersfield Town, sur le score de 5 à 0, se qualifiant ainsi pour le quatrième tour de la FA Cup.

La star anglaise Phil Foden a marqué deux fois pour Manchester City à l'Etihad Stadium, et ses coéquipiers Julian Alvarez et Jeremy Doku ont mis le but une fois chacun.

Ben Jackson, de Huddersfield, a marqué contre son camp.

Le tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup ou des 32èmes de finale aura lieu lundi.

