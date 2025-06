"La Jordanie et le Rwanda ont signé des accords visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans divers secteurs", a annoncé dimanche la Cour royale hachémite.

Le roi Abdallah II de Jordanie a rencontré le président rwandais Paul Kagame dans la capitale Kigali, dans le cadre de sa visite au Rwanda, indique un communiqué publié par la Cour.

Les dirigeants ont convenu de développer la coopération entre leurs pays dans les domaines de la politique, de l'économie, de la défense et de la lutte contre le terrorisme.

Lire aussi

Rwanda : Kigali accueille Move Afrika, une première en Afrique

Au cours de la réunion, les deux pays ont signé un accord de coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales, deux mémorandums d'entente sur la coopération dans le domaine de l'économie, du commerce et de l'agriculture, ainsi qu'un accord visant à mettre fin à la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale.

Les Chefs d’Etats ont également discuté des derniers développements et de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, qui a été soumise à des attaques israéliennes continues.

Le roi Abdallah II a rappelé qu'il était urgent de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, que les civils devaient être protégés et que l'aide humanitaire devait être fournie à la région à un niveau adéquat et de manière durable.

Notant que la poursuite des attaques à Gaza entraînera un désastre pour tout le monde, il a souligné que, pour cette raison, le monde entier doit faire pression sur Israël pour qu'il y mette fin.

Mettant en garde contre les actions violentes menées par des colons juifs radicaux contre des Palestiniens en Cisjordanie, le roi a souligné que la paix ou la stabilité dans la région ne peut être obtenue sans une solution juste au problème palestinien sur la base d'une solution à deux États qui rétablira tous les droits légitimes du peuple palestinien.

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres sur Gaza à la suite d'une incursion transfrontalière du groupe de résistance palestinien Hamas le 7 octobre de l'année dernière, tuant au moins 22 800 Palestiniens et en blessant plus de 58 400 autres.

Près de 1 200 Israéliens auraient été tués lors de l'attaque du Hamas.

L'assaut israélien a laissé Gaza en ruines : 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites et près de 2 millions de résidents ont été déplacés dans un contexte de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

De nombreux experts juridiques internationaux ont déclaré que les actions d'Israël à Gaza constituaient des crimes de guerre ou un génocide, et des pays tels que la Turquie et l'Afrique du Sud s'efforcent de saisir les tribunaux internationaux à cet effet.

Il a également souligné que son pays n'acceptait pas le déplacement forcé des Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp