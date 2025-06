Par Kudra Maliro

"Kingo, l'un des gorilles de plaine les plus emblématiques au monde, qui a fait l'objet de reportages dans les médias internationaux et a inspiré trois décennies de conservation, a été retrouvé mort le 26 décembre 2023. Les gorilles des plaines sont classés par l'UICN dans la catégorie "en voie de disparition critique", a déclaré à TRT Afrika Ben Evans, directeur du parc national de Nouabalé-Ndoki de la WCS.

M. Evans affirme que l’âge de Kingo était estimé à 45 ans révolu et que sa mort serait due à des complications liées à l'âge.

Des gorilles comme Kingo font partie des gorilles de plaines de l’Ouest en voie d’extinction.

Kingo, qui tire son nom de l'expression ba'aka "kingo ya bolé", qui signifie "celui qui a une voix forte", a inspiré plusieurs touristes et chercheurs pendant plus de trois décennies de conservation dans le sanctuaire du parc national de Nouabalé-Ndoki au Congo.

Les chercheurs ont pu localiser le groupe de Kingo, au début de leurs recherches, grâce à son aboiement distinctif. En 2006, ce travail a été repris par la Wildlife Conservention Society.

Kingo a acquis une renommée internationale après avoir fait l'objet de reportages de plusieurs médias internationaux dont la chaîne National Geographic.

Les défenseurs de l'environnement l'ont qualifié de symbole de la nature, dont la vie a inspiré la protection du parc national de Nouabalé-Ndoki au Congo et de toute sa faune, et dont l'héritage inspirera la protection de zones écologiquement intactes similaires dans le monde entier pour les générations à venir. Plus d'une douzaine de documentaires et près de 50 articles scientifiques ont été consacrés à la vie de Kingo.

La présence à la fois imposante et douce de Kingo a conquis le cœur des chercheurs, des communautés locales et des touristes depuis les années 1990, lorsque l'équipe de recherche de Diane Doran, de l'université Stony Brook à New York, a commencé à l'étudier pour mieux comprendre les gorilles des plaines occidentales (Gorilla gorilla gorilla), qui étaient à l'époque parmi les grands singes les moins bien connus.

"L'héritage de Kingo est immense", a déclaré Jancy Boungou, assistante de recherche pour le gorille de Mondika de la WCS, qui a suivi Kingo jusqu'à ses derniers jours. "Il nous a toujours inspirés, mes collègues et moi, pour protéger les gorilles et le parc national de Nouabalé-Ndoki", a –t-elle ajouté.

Kingo vivait dans le parc national de Nouabalé-Ndoki, une zone protégée de 4 238 km² que WCS gère en collaboration avec le gouvernement congolais.

La réserve abrite non seulement des gorilles, mais aussi des éléphants de forêt, des chimpanzés, des bongos, des sitatungas et d'autres espèces sauvages spectaculaires. La présence à long terme de WCS dans le parc, en collaboration avec le gouvernement et les peuples indigènes, a permis aux chercheurs d'acquérir des connaissances incroyables sur l'histoire de la vie des gorilles.

"Au fil des ans, le travail accompli avec Kingo et le lancement de l'écotourisme ont permis d'améliorer la protection du parc national de Nouabalé-Ndoki, avec en point d'orgue l'ajout officiel de la maison de Kingo - la forêt du Triangle - au parc en 2022", explique Ben Evans, directeur du parc national de Nouabalé-Ndoki de la WCS.

"Kingo a permis de mieux comprendre l'écologie et le comportement des gorilles des plaines de l'Ouest et, grâce au tourisme, a créé une voie vers des moyens de subsistance durables pour les peuples autochtones et les communautés locales de la région", conclut le responsable de cette réserve.

