Par Coletta Wanjohi

La bataille d'usure débilitante entre les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (RSF) rivales depuis avril 2023 s'est poursuivie au début de la nouvelle année, le Soudan ayant rappelé son ambassadeur au Kenya suite à l'accueil réservé au commandant paramilitaire Mohamed Hamdan Dagalo.

Alors que le Kenya a précisé que la rencontre entre le président William Ruto et Dagalo du 3 janvier visait à favoriser une paix durable au Soudan, l'administration de transition actuelle l'interprète comme un affront.

Les derniers ratés diplomatiques depuis que Dagalo s’est lancé dans une action internationale sélective surviennent dans un contexte où plus de 12 000 personnes ont été tuées et quelque 33 000 blessées dans le conflit. Selon l'ONU, 6,6 millions de citoyens ont été déplacés.

Une année d'agonie

Au début de l’année 2023, la population soudanaise ne savait pas que son pays serait plongé dans un conflit d’ici quatre mois.

Ironiquement, les deux partis qui avaient travaillé ensemble en 2019 pour renverser Omar al-Bashir de la présidence se trouvaient à l’épicentre du conflit.

Des combats ont éclaté le 15 avril entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les RSF de Dagalo.

La flambée de violence a instantanément érodé l’espoir d’une transition du Soudan vers un gouvernement démocratiquement élu dans deux ans, sur la base d’un accord de décembre 2022 entre l’armée et les partis politiques.

Depuis lors, une catastrophe humanitaire continue de se produire au Soudan, le troisième plus grand pays d'Afrique avec une population de 48 millions d'habitants.

L'ONU affirme que la moitié de ces personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence en raison du conflit en cours.

En décembre 2023, plus de 6,6 millions de personnes avaient été déplacées à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Les pays voisins, le Tchad, l'Égypte et le Soudan du Sud, ont dû partager le fardeau d'offrir refuge aux Soudanais fuyant la guerre.

Les généraux en guerre des deux côtés n’ont fait aucun progrès pour mettre fin aux combats, même si la situation va de mal en pis. Les efforts de médiation entre les deux n’ont pas non plus porté leurs fruits.

"L'armée soudanaise et les RSF disposent d'une grande puissance militaire et estiment qu'elles peuvent résoudre leurs problèmes sur le champ de bataille", a déclaré à TRT Afrika le Dr Edward Githua, expert en relations internationales.

À mesure que le conflit fait rage, l'insécurité alimentaire augmente également, exacerbée par l'incapacité de millions d'agriculteurs à participer à la production agricole.

"Environ 17,7 millions de personnes à travers le Soudan, soit 37 % de la population analysée, sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire , classés en phase 3 ou supérieure de l'IPC (crise ou pire) entre octobre 2023 et février 2024", indique l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. (FAO) affirme dans son dernier rapport.

"Les populations souffrant de l'insécurité alimentaire la plus aiguë se trouvent dans les États touchés par des niveaux élevés de violence organisée, notamment le Grand Darfour, le Grand Kordofan et Khartoum – en particulier dans la zone des trois villes de Khartoum, Bahri et Omdurman", indique le rapport.

Le rapport de la FAO mentionne également des pillages généralisés de marchés, de banques, d'industries et de bâtiments publics.

Il faut regarder à l'intérieur

L’Union africaine (UA) insiste sur le fait qu’une initiative dirigée par le Soudan est la seule issue pour sortir de l’impasse.

Lors du 41e Sommet de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), dont le Soudan est membre, l'accent a été mis sur « un processus de médiation unifié ancré en Afrique ». Les factions belligérantes ont assuré à l'organisme régional qu'elles donneraient une chance au dialogue.

Le général al-Burhan s'est engagé à « un cessez-le-feu inconditionnel » et à une résolution du conflit par le dialogue politique, y compris une réunion en tête-à-tête avec le commandant des RSF facilitée par l'IGAD. Dagalo aurait accepté la proposition.

Il incombe désormais à l’IGAD d’accélérer un dialogue inclusif dirigé par les Soudanais qui mènera à la formation d’une administration de transition dirigée par des civils et, plus tard, à des élections démocratiques.

Mais les généraux honoreront-ils ces engagements ? Jusqu’à présent, peu de progrès ont été réalisés dans ce domaine.

"Une chose est claire : le peuple soudanais veut une transition vers un régime civil", explique à TRT Afrika l'ancien envoyé spécial de l'ONU au Yémen, Jamal Benomar.

Les sanctions n’ont eu aucun impact. En juin de l'année dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions aux entreprises accusées d'alimenter le conflit au Soudan, deux d'entre elles appartenant apparemment au commandant de RSF Dagalo et à ses frères.

En septembre, les États-Unis ont renforcé les sanctions contre l'ancien ministre soudanais des Affaires étrangères Ali Karti et deux sociétés accusées de jouer un rôle dans l’atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité du pays.

Plus tard dans le mois, il a annoncé des sanctions contre le chef adjoint de RSF, Abdelrahim Dagalo, pour violations des droits humains.

"La communauté internationale devra être plus ferme. C'est le seul moyen. Les accommoder (les parties belligérantes), comme elles l'ont fait dans le passé, n'a pas fonctionné. Il est temps d'adopter une nouvelle approche", déclare Benomar.

Le Darfour refroidit l'humeur

Alors que le continent attend une percée au Soudan, l'inquiétude persiste quant aux réticences de RSF à céder des territoires.

Alors que la capitale Khartoum a été le principal champ de bataille entre les deux parties, les combats se sont récemment intensifiés dans la région du Darfour, selon l'Armed Conflict Location & Event Data Project, ou ACLED.

Amani Africa, un groupe de réflexion panafricain, prévient que si l'insécurité au Soudan n'est pas réprimée, elle aura de profondes conséquences sur la sécurité de la région.

Entre autres dangers, le vide que cela crée permettrait à des groupes terroristes d'entrer dans la mêlée, en plus de favoriser l'émergence d'un crime organisé comme le trafic d'armes et l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Tous les regards sont désormais tournés vers al-Burhan et le chef de RSF, Dagalo, pour voir s'ils prêchent par l'exemple au cours de la nouvelle année.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp