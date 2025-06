Elu en 2019 à la tête de cette région riche en pétrole ayant déclaré son autonomie en 1998, le dirigeant âgé de 58 ans a été reconduit par le parlement régional, qui avait été renouvelé une semaine plus tôt par des représentants de clans locaux.

"Grâce à Dieu, nous avons conclu le processus électoral de manière pacifique", s'est réjoui Saïd Abdullahi Deni dans un discours après l'annonce des résultats, appelant à "oublier le passé et ouvrir une nouvelle page" et à "oeuvrer pour la paix et le développement".

Ces élections législatives et présidentielle avaient été au coeur de tensions avec l'opposition, qui accusait le président sortant de vouloir modifier la constitution du Puntland pour se maintenir au pouvoir.

Des combats entre factions armées de l'opposition et forces de l'ordre avaient fait au moins huit morts dans la capitale régionale Garowe en juin.

Initialement envisagées au suffrage direct, ces élections se sont finalement tenues selon le système indirect traditionnel basé sur les clans, à la demande de l'opposition.

Cinq mois plus tôt, la région avait organisé des élections locales selon le principe d'"une personne, une voix", une première depuis 1969 dans ce pays de la Corne de l'Afrique ravagé depuis plusieurs décennies par une guerre civile et une insurrection des islamistes radicaux shebab.

A la tête de cette région, Saïd Abdullahi Deni a régulièrement affiché ses différends avec le gouvernement fédéral de Mogadiscio, défendant farouchement l'autonomie politique et économique du Punt land, qui dispose d'importantes ressources grâce notamment au port de Bosaso.

Il a également des relations conflictuelles avec la république autoproclamée voisine du Somaliland.

Dans cette région qui a déclaré unilatéralement son indépendance de la Somalie en 1991, le Puntland revendique la zone de Sool, dont le chef-lieu Las Anod a été l'an dernier au coeur de violents combats entre une milice clanique et les forces somalilandaises, faisant au moins 210 morts.

Influent homme d'affaires dans l'import-export et l'immobilier, Saïd Abdullahi Deni a été ministre de la Planificati on et de la Coopération internationale dans le gouvernement fédéral entre 2014 et 2017.

Il s'est présenté à deux reprises à l'élection présidentielle somalienne, en 2017 et 2022.

