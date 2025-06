Le tribunal militaire du Niger a accordé à Mohamed Bazoum Salem, le fils du président déchu Mohamed Bazoum, une libération provisoire de son assignation à résidence à Niamey, la capitale du pays, a indiqué le tribunal dans un communiqué.

Salem, 23 ans, était détenu à la résidence présidentielle avec ses parents depuis que son père a été renversé lors d'un coup d'État militaire en juillet.

Ce coup d'État, l'un des huit survenus en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale depuis 2020, a été largement condamné, a entraîné des sanctions de la part de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et a suscité de nombreux appels à la libération de M. Bazoum et à un retour à un régime démocratique.

Le tribunal n'a pas donné de détails sur le sort des parents de Salem.

Décision de la Cour de justice de la CEDEAO

Le mois dernier, la Cour de justice de la CEDEAO a jugé que la détention de la famille était arbitraire et a ordonné la réintégration de Bazoum.

La Cour, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel, a donné au régime militaire un mois pour dire comment elle allait exécuter l'ordonnance, ont déclaré les avocats.

Bazoum et son fils ont été inculpés après le coup d'État du 26 juillet. Salem a été accusé de conspiration dans le but de porter atteinte à l'autorité ou à la sécurité de l'État.

La famille n'a pas accès à l'eau potable ni à l'électricité, selon le parti de Bazoum et ses proches. Les avocats de la famille ont déclaré précédemment qu'ils n'avaient pas été autorisés à rencontrer un magistrat et qu'ils n'avaient pas été informés des procédures judiciaires engagées à leur encontre.

