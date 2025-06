Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a repris sa place de personne la plus riche d'Afrique, une semaine à peine après avoir été détrôné par le milliardaire sud-africain Johann Rupert, selon le magazine Forbes.

La fortune de M. Dangote s'élève actuellement à 10,5 milliards de dollars, selon la dernière liste des personnes les plus riches du monde. Il a perdu la première place après que sa valeur nette a diminué de 3,8 milliards de dollars.

Rupert est la deuxième personne la plus riche d'Afrique, avec une valeur nette de 10 milliards de dollars. Il est président de la Compagnie Financière Richemont, une entreprise suisse de produits de luxe.

M. Dangote a été pendant plus de dix ans la personne la plus riche d'Afrique selon Forbes. Il possède une participation dans Dangote Cement et des intérêts dans le raffinage du pétrole. En mai, il a inauguré au Nigeria la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique, qui a la capacité de produire 650 000 barils par jour lorsqu'elle fonctionne à plein régime.

Forbes recense les milliardaires du monde entier depuis 1987.

Voici la liste des dix personnes les plus riches d'Afrique :

1. Aliko Dangote - Nigeria, 10,5 milliards de dollars

2. Johann Rupert et sa famille - Afrique du Sud, 10 milliards de dollars

3. Nicky Oppenheimer et sa famille - Afrique du Sud, 8,3 milliards de dollars

4. Nassef Sawiris - Égypte, 7,2 milliards de dollars

5. Abdulsamad Rabiu - Nigeria, 6,3 milliards de dollars

6. Nathan Kirsh - Eswatini, 5,9 milliards de dollars

7. Issad Rebrab et sa famille - Algérie, 4,6 milliards de dollars

8. Mohamed Mansour - Égypte, 3,6 milliards de dollars

9. Naguib Sawiris - Égypte, 3,3 milliards de dollars

10. Mike Adenuga - Nigeria, 3,2 milliards de dollars

