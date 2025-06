Le directeur de la communication de Türkiye, Fahrettin Altun, a commémoré le 10 janvier la Journée des journalistes actifs, soulignant que la culture des médias équitables est un élément indispensable d'un monde plus prospère et plus pacifique.

Dans une déclaration publiée mercredi par la direction de la communication, M Altun a souligné que "l'un des problèmes les plus importants du monde actuel est la 'crise de la vérité'", les campagnes de désinformation incessantes devenant un défi majeur dans le monde entier.

Les possibilités de communication s'améliorant de jour en jour et l'accès à l'information devenant plus facile, un besoin crucial d'accéder à des informations exactes sous leur forme la plus pure et la plus simple s'est fait jour, a-t-il déclaré.

"Tous les journalistes qui travaillent à la lumière de la vérité et conformément aux principes de l'éthique professionnelle devraient être reconnus comme des membres d'une profession hautement respectée", a déclaré M. Altun.

"Nous considérons le maintien d'une culture médiatique équitable dans notre pays et sur la scène internationale comme l'un des éléments indispensables d'un monde plus prospère et plus pacifique."

Journalistes à Gaza en Palestine

Le directeur de la communication a adressé ses prières aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, en particulier à Gaza.

"Malheureusement, les événements survenus à Gaza depuis le 7 octobre révèlent que les journalistes, qui accomplissent une tâche essentielle pour l'humanité, sont privés de leur droit à la vie, sans parler de la liberté de la presse ou du droit de recevoir des informations", a déclaré M. Altun, en soulignant les attaques incessantes d'Israël.

Plus de 100 journalistes ont été tués et de nombreux autres blessés par les attaques israéliennes sur l'enclave palestinienne assiégée.

Il a promis que la direction de la communication continuerait à protéger les droits et les lois concernant les membres de la presse, à faciliter leur vie professionnelle et à les soutenir dans leur travail exemplaire partout dans le monde.

"Je félicite tous les journalistes et membres de la presse qui travaillent jour et nuit avec dévouement, qui s'efforcent d'exercer leur profession en respectant le principe de vérité et qui ne font aucun compromis sur l'exactitude, la justice et l'objectivité", a déclaré M. Altun, à l'occasion de la Journée des journalistes actifs du 10 janvier.

