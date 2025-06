Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne en battant l'Atletico Madrid 5-3 mercredi.

Le défenseur espagnol Mario Hermoso a donné l'avantage à l'Atletico dès la sixième minute au stade Al-Awwal de Riyad.

Le défenseur allemand du Real Madrid Antonio Rudiger a égalisé à la 20e minute, puis son coéquipier français Ferland Mendy a fait 2-1 pour le Real.

Antoine Griezmann a égalisé à la 37e minute, ce qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid avec 174 buts, dépassant ainsi Luis Aragones.

Rudiger a mis le ballon dans ses propres filets à la 78e minute, puis le latéral espagnol du Real Madrid, Dani Carvajal, a de nouveau égalisé à la 85e minute.

Le but contre son camp de Stefan Savic à la 116e minute et le but de Brahim Diaz à la 122e minute, tous deux en prolongation, ont permis aux Merengues d'obtenir leur dernier billet.

Le Real Madrid affrontera le vainqueur du match Barcelone-Osasuna en finale de la Coupe.

