L'attaquant d'origine espagnole Iñaki Williams se dit mieux préparé et intégré dans l'équipe du Ghana après avoir échoué à marquer lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar pour l'Espagne.

Les parents ghanéens de Williams ont émigré en Espagne il y a environ 30 ans avant sa naissance.

"Je pense qu'ils (ses coéquipiers) verront un Iñaki Williams différent à la Coupe d'Afrique, du moins je l'espère. Je suis très heureux et impatient d'y participer. Je suis très heureux et j'ai hâte d'y faire face et d'aller le plus loin possible dans le tournoi", a déclaré Williams.

Sa décision de jouer pour le Ghana a été influencée en partie par une conversation avec son grand-père.

"C'est dommage que mon grand-père soit décédé l'été dernier. Je sais ce que l'équipe nationale du Ghana représentait pour lui. Ce que cela signifiait pour lui que je joue et que je fasse partie de l'équipe. C'est pourquoi je suis si heureux de pouvoir participer à la prochaine Coupe d'Afrique", a-t-il déclaré à l'agence de presse AP.

Williams est persuadé qu'il connaîtra d'autres succès lors du plus grand tournoi de football d'Afrique, qui se déroulera la semaine prochaine en Côte d'Ivoire.

Le Ghana jouera son premier match contre le Cap-Vert dimanche. Il affrontera également l'Égypte, sept fois vainqueur, et le Mozambique dans le groupe B, les deux premières équipes se qualifiant pour la phase de finale.

Williams s'est dit convaincu que le Ghana à ce qu'il faut pour atteindre au moins les quarts de finale, même s'il a déclaré que le Maroc est le favori du tournoi après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde.

Les Black Stars joueront contre l'Égypte le 18 janvier, opposant les stars ghanéennes à Mohamed Salah, l'homme fort de Liverpool.

Williams réalise une excellente saison, avec huit buts en championnat. Il attribue à son temps de jeu supplémentaire avec le Ghana pendant les pauses internationales sa brillante campagne avec l'Athletic, qui se bat pour une place en Europa League.

Il souhaite que la prochaine compétition mette en valeur l'ensemble du continent et change l'image que de nombreux étrangers, y compris en Espagne, ont de l'Afrique.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp