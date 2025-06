Par Hamza Kyeyune

Comme le jour succède à la nuit, l'Afrique est confrontée aux défis d'une population jeune et d'une espérance de vie qui aumente, grâce aux progrès de la science, de la nutrition et de la santé publique.

L'un des principaux défis est la sécurité sociale, y compris la subsistance régulière sous forme de pension pour une population vieillissante qui n'a pas encore l'habitude de l'adage financier "Sauve-moi aujourd'hui et je te sauverai demain".

Les experts notent avec inquiétude que ce n'est pas une question urgente pour de nombreuses personnes sur le continent, compte tenu de priorités plus importantes telles que la santé, l'éducation, le développement agricole et la sécurité, entre autres.

Selon Help Age International, les personnes âgées de plus de 60 et 80 ans représentent le groupe de population qui connaît la croissance la plus rapide sur le continent africain.

Le nombre de personnes âgées a augmenté de 50 % entre 2000 et 2015. Les Nations unies estiment que d'ici 2050, il y aura près de 2 milliards de personnes de plus de 60 ans dans le monde, dont près de 80 % vivront dans les pays en développement.

Des trous béants à combler

L'Afrique se trouve actuellement dans une phase démographique dynamique de son histoire, avec une population âgée qui prolifère. Pourtant, de nombreux pays ne disposent pas d'un système public efficace de soins de santé.

Moins de 10 % de la population âgée d'Afrique subsaharienne a accès à une pension contributive, selon une étude intitulée "International Patterns of Pension Provision", réalisée par Robert Palacios et Montserrat Pallarès-Miralles.

Les données présentées par les délégués lors de la quatrième conférence annuelle de l'Association africaine des contrôleurs des pensions (APSA), qui s'est tenue à Kampala en novembre dernier, reflètent la gravité du problème.

Les délégués à la conférence, qui avait pour thème "L'inclusion durable des pensions en Afrique", ont noté que 600 millions des 778 millions d'Africains en âge de travailler sont exclus des systèmes formels de pension et de protection sociale. Cela signifie qu'ils sont confrontés à la sombre perspective de vivre dans la pauvreté pendant plus de 20 ans après avoir atteint l'âge de travailler.

L'Ouganda comme étude de cas

L'Ouganda, l'un des 15 membres de l'APSA, compte trois millions d'épargnants enregistrés, ce qui est bien peu par rapport à une population active de plus de vingt millions de personnes.

Martin Nsubuga, directeur général de l'Autorité de régulation des prestations de retraite en Ouganda (URBRA), énumère les principaux facteurs qui perpétuent l'exclusion des Ougandais de l'épargne-retraite : taux de chômage et de pauvreté élevés, inégalité numérique, versement irrégulier des cotisations par des employeurs qui ne respectent pas les règles, et épargne inadéquate.

La plupart des Ougandais ne disposent pas d'un capital décent couvrant les besoins après la retraite, tels que les soins de santé, un logement décent et des liquidités fiables.

Les personnes exclues des régimes de retraite dépendent d'arrangements informels et des ressources familiales pour survivre. Le problème est que, comme dans d'autres régions du monde où les taux de dépendance diminuent, les pressions sociales feront qu'il sera plus difficile pour les Africains âgés de compter sur la famille et les arrangements informels pour survivre durablement.

Les experts recommandent de revoir les cadres juridiques existants afin d'intégrer les travailleurs du secteur informel dans leur champ d'application, et de soutenir le gouvernement par des initiatives fiscales telles que des exonérations d'impôts et des contributions équivalentes afin de mobiliser l'épargne en vue de la retraite.

Le député et économiste ougandais Muwanga Muhammad Kivumbi, qui représente le comté de Butambala, estime que les nations africaines qui disposent déjà de systèmes de sécurité sociale fonctionnels peuvent discuter de l'élargissement du champ d'application des pensions afin d'inclure les personnes qui ne sont pas couvertes.

"Mais pour des pays comme l'Ouganda et beaucoup d'autres où la couverture n'est que de 10 %, la discussion devrait être différente", explique-t-il à TRT Afrika.

"On ne peut pas parler d'étendre la couverture de quelque chose qui n'existe pas. Nous devons reconnaître que notre système de retraite est défaillant, souligner l'ampleur du dilemme auquel nous sommes confrontés et proposer des solutions nationales."

Nécessité de changer d'état d'esprit

Lydia Mirembe, responsable des affaires générales et publiques à l'URBRA, explique que le plus difficile est de passer à une retraite confortable et à l'indépendance financière, ce qui dépend en grande partie de la prise de décision individuelle.

"Le gouvernement a mis en place un cadre juridique et réglementaire en créant l'URBRA. Il incombe maintenant aux individus de réfléchir à leur avenir, de tirer parti du système et de préparer leur retraite", explique-t-elle.

"Cela ne veut pas dire que je dédouane les employeurs de leurs responsabilités. Le cadre juridique existant les oblige à verser des cotisations régulières pour leurs employés, conformément à la loi".

Asiimwe Aine, un enseignant employé par le gouvernement, fait partie des millions de personnes qui craignent que leurs maigres salaires ne les empêchent d'épargner raisonnablement pour la vie après la retraite.

"Lorsque vous passez de l'épargne au retrait, il n'y a aucune chance que le portefeuille de retraite tienne dix ans", explique-t-elle à TRT Afrika.

L'espérance de vie après la retraite devrait se situer entre 20 et 30 ans, la technologie médicale et l'amélioration du mode de vie contribuant à l'allongement de la durée de vie. Pour Asiimwe, la bataille n'est qu'à moitié gagnée.

"Le gouvernement devrait tout d'abord renforcer le régime national d'assurance maladie, car il contribuerait à réduire les dépenses personnelles liées aux soins médicaux", déclare-t-elle.