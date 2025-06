Un film nigérian qui vient de battre des records et de réécrire les règles de l'industrie cinématographique Nollywood du pays a été conçu par une actrice, réalisatrice et productrice qui a perdu les élections au poste de gouverneur qui se sont tenues il y a tout juste un an.

Funke Akindele était la colistière d'Olajide Adediran, candidat au poste de gouverneur de l'État de Lagos pour le parti d'opposition Peoples Democratic Party (PDP).

Le duo a terminé à une lointaine troisième place lors des élections de mars 2023, mais l'actrice a déclaré plus tard qu'il s'agissait d'une "courbe d'apprentissage" et qu'elle ne regrettait pas de s'être présentée à une fonction publique.

En janvier 2024, son film "A Tribe called Judah" est entré dans l'histoire en rapportant 1 milliard de nairas (1,1 million de dollars) dans les 21 jours qui ont suivi sa sortie dans les salles de cinéma du Nigeria.

"Pour mon grand pays, le Nigéria, cette réussite témoigne du fait que nous sommes tous des réalisateurs à part entière", a déclaré Akindele dans une vidéo postée sur Instagram.

Elle a ainsi battu le précédent record qu'elle avait établi avec ses films Battle on Bukka Street (668,4 millions d'euros) et Ommo Ghetto (636,1 millions d'euros).

Nouvelle génération

Elle a été saluée par le président Bola Tinubu et les principaux dirigeants du pays d'Afrique de l'Ouest. Ils ont reconnu son travail comme faisant partie d'une nouvelle génération de cinéastes nigérians qui ravissent le public africain.

"Le président Tinubu félicite Funke Akindele pour son film qui a battu tous les records et félicite l'actrice pour sa contribution à la croissance de l'industrie", indique un communiqué de la présidence.

"Je salue les Nigérians pour leur soutien et leur parrainage constants des efforts créatifs nationaux. Nous mettrons en place un environnement propice à la poursuite du développement de l'industrie", a ajouté le communiqué.

Le leader de l'opposition, Atiku Abubakar, a déclaré que le film "est un symbole de la fierté culturelle et de l'esprit inébranlable de Nollywood".

"A Tribe Called Judah n'est pas seulement un film, c'est un joyau culturel qui reflète la vitalité et la résilience du cinéma nigérian", a-t-il déclaré.

Peter Obi, un autre homme politique de l'opposition, a félicité Mme Akindele pour sa réussite, soulignant que Nollywood était l'un des principaux produits d'exportation du pays. Il a encouragé les producteurs de films à continuer à raconter des histoires qui encouragent l'intégrité et la productivité parmi les Nigérians.

A Tribe Called Judah a reçu des critiques élogieuses. Il raconte les difficultés d'une mère célibataire avec cinq fils.

Une carrière de films à succès

Akindele a commencé à se faire un nom dans le genre Yoruba de l'industrie cinématographique de Nollywood, où elle est apparue en 2008 dans le film Jenifa.

Jenifa lui a non seulement valu des récompenses, mais l'a également rendue populaire à Nollywood. Ce film a été suivi d'un autre film primé, Omo Ghetto, qui l'a également acclamée.

Elle a ensuite réalisé une série avec le personnage comique de Jenifa ainsi qu'une suite à Omo Ghetto ("Omo Ghetto : the Saga").

