Les armées américaine et britannique ont bombardé plus d'une douzaine de sites utilisés par les rebelles houthis au Yémen, dans le cadre d'une attaque massive utilisant des missiles Tomahawk lancés par des navires de guerre et des avions de chasse, ont indiqué des responsables américains.

Les cibles militaires comprenaient des centres logistiques, des systèmes de défense aérienne et des lieux de stockage d'armes, ont-ils déclaré tôt ce vendredi. Des responsables rebelles ont déclaré avoir pris pour cible des navires de guerre américains et britanniques en mer Rouge en réaction à ces frappes.

Ces frappes constituent la première riposte militaire des États-Unis contre les Houthis dans le cadre d'une campagne persistante d'attaques de drones et de missiles contre des navires commerciaux depuis le début de la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza assiégée.

Le président américain Joe Biden a déclaré que les frappes au Yémen montrent que les États-Unis et leurs alliés "ne toléreront pas" les attaques des Houthis contre les navires.

Ces frappes sont une réponse directe aux attaques sans précédent des Houthis contre des navires internationaux en mer Rouge, y compris l'utilisation de missiles balistiques antinavires pour la première fois dans l'histoire, a déclaré M. Biden dans un communiqué.

"Les frappes d'aujourd'hui ont visé des sites associés aux capacités des Houthis en matière de drones, de missiles balistiques et de croisière, de radars côtiers et de surveillance aérienne", a déclaré le chef du Pentagone, Lloyd Austin, dans un communiqué.

Le chef des Houthis, Ali al Qahoum, a déclaré qu'ils visaient les navires de guerre américains et britanniques en mer Rouge en réaction aux frappes sur le Yémen.

"Les forces armées yéménites répondent avec force aux navires de guerre américains et britanniques en mer Rouge, déclenchant une guerre féroce en mer Rouge et prenant pour cible les sites et bases militaires américains et britanniques... et ce qui s'annonce est encore plus grand".

"L'agression américano-sioniste-britannique contre le Yémen a lancé plusieurs raids sur la capitale, Sanaa, le gouvernorat de Hudaida, Saada et Dhamar", a déclaré un autre responsable houthi, Abdul Qader al Mortada, sur X.

"Notre pays a fait l'objet d'une attaque agressive massive de la part de navires, de sous-marins et d'avions de guerre américains et britanniques", a déclaré le vice-ministre des affaires étrangères des Houthis, Hussein al Ezzi, selon les médias rebelles.

"L'Amérique et la Grande-Bretagne devront se préparer à payer un lourd tribut et à supporter toutes les conséquences désastreuses de cette agression flagrante", a-t-il déclaré.

Un haut fonctionnaire de l'administration a déclaré que si les États-Unis s'attendent à ce que les frappes dégradent les capacités des Houthis, "nous ne serions pas surpris de voir une sorte de réponse", bien qu'ils n'aient rien vu pour l'instant.

Les journalistes de l'Associated Press à Sanaa ont entendu quatre explosions mais n'ont vu aucun signe d'avions de guerre.

Deux habitants de Hudaida, Amin Ali Saleh et Hani Ahmed, ont déclaré avoir entendu cinq fortes explosions. Hudaida se trouve sur la mer Rouge et est la plus grande ville portuaire gouvernée par les Houthis.

Des explosions ont également été entendues par des habitants de Taiz, une ville du sud-ouest proche de la mer Rouge.

Al Masirah, une chaîne d'information par satellite gérée par les Houthis, a décrit les frappes qui ont touché la base aérienne d'Al Dailami, au nord de Sanaa, l'aéroport de la ville portuaire de Hudaida, un camp à l'est de Saada, l'aéroport de la ville de Taiz et un aéroport près de Hajjah.