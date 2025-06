Par Sylvia Chebet

Une bataille juridique de haut niveau entre l'Afrique du Sud et Israël s'est engagée, des personnalités éminentes menant des équipes s'affrontant à la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye.

Dans un document de 84 pages, l'Afrique du Sud accuse Israël de génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza, en détaillant de manière exhaustive les actions meurtrières menées par Israël à la suite d'une attaque du groupe palestinien Hamas, le 7 octobre 2023.

Le dossier met en évidence les massacres et les destructions perpétrés par Israël, ainsi que le siège complet de Gaza, qui l'a privé d'eau, de nourriture, de médicaments et de carburant.

L'Afrique du Sud cherche à mettre fin aux attaques militaires d'Israël qui ont tué plus de 23 000 Palestiniens, dont environ 10 000 enfants.

Les deux parties présenteront leurs arguments devant les juges de La Haye pendant deux jours, jeudi et vendredi. Il est prévu qu'un banc de 17 juges, dont deux juges ad hoc, entende et détermine le cas de l'Afrique du Sud contre Israël à la CIJ, également connue sous le nom de Cour mondiale.

"Comme il s'agit d'une affaire politique à fort enjeu, chaque vote comptera", explique l'expert juridique Nabil Orina à TRT Afrika, ajoutant que "neuf juges seront nécessaires pour former un quorum".

Qui sont donc les avocats choisis par l'Afrique du Sud et Israël pour cette épreuve de force ?

L'équipe juridique de l'Afrique du Sud

John Dugard, ancien rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, dirige l'équipe d'avocats de l'Afrique du Sud.

M. Dugard, considéré comme l'un des plus grands experts sud-africains en matière de droit international, a l'expérience de la CIJ, où il a été juge ad hoc en 2008.

M. Dugard a critiqué avec véhémence les actions d'Israël, déclarant que "le Premier ministre Benjamin Netanyahu, son cabinet de guerre et de nombreux membres de l'armée israélienne sont responsables de la commission de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et, peut-être, du crime de génocide".

Les autres membres notables de l'équipe juridique sud-africaine sont Adila Hassam, conseillère principale, Tembeka Ngcukaitobi, avocat au barreau de Johannesburg, et Max Du Plessis, juriste international.

L'équipe comprend également les avocats Tshidiso Ramogale, Sarah Pudifin-Jones et Lerato Zikalala, tandis que les avocats irlandais Blinne Ni Ghralaigh et le barrister britannique Vaughan Lowe fournissent des conseils externes.

L'équipe de défense d'Israël

Israël a choisi l'avocat britannique Malcolm Shaw pour le représenter devant la CIJ. M. Shaw est considéré comme l'un des plus grands experts mondiaux en matière de droit international et a déjà comparu devant la CIJ par le passé.

Au cours de sa carrière, M. Shaw s'est forgé une réputation internationale en matière de litiges territoriaux, de droit de la mer, de succession d'États, d'immunité des États, de reconnaissance de gouvernements et d'États étrangers, de droits de l'homme, d'autodétermination, d'arbitrage international et d'organisations internationales", selon son profil sur le site Essex Court Chambers.

Il a également conseillé plusieurs gouvernements, dont le Royaume-Uni, l'Ukraine et la Serbie.

Outre la CIJ, M. Shaw a déjà été impliqué dans des affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice des Communautés européennes et d'autres juridictions de premier plan dans le monde entier.

Shaw serait l'un des quatre avocats qui représenteront Israël aux audiences de la CIJ, mais le nom et les détails des autres experts juridiques n'ont pas encore été annoncés.

Les juges

La CIJ est composée de 15 juges élus par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies pour un mandat de neuf ans.

Selon les règles de la CIJ, un pays qui est partie à une affaire et qui n'a pas de juge de sa nationalité peut nommer un juge ad hoc, ce qui est le cas d'Israël et de l'Afrique du Sud.

Dans le cas présent, l'Afrique du Sud a nommé Dikgang Moseneke, ancien président adjoint de la Cour suprême du pays, qui a mené une brillante carrière juridique et universitaire en Afrique du Sud et à l'étranger.

Israël, pour sa part, a choisi Aharon Barak, ancien président de la Cour suprême du pays.

M. Barak a exprimé son soutien à la guerre menée par Israël contre Gaza, affirmant que l'offensive militaire ne violait pas le droit humanitaire, selon le journal israélien The Times.

Il a également défendu la décision d'Israël de construire un mur de séparation à travers la Cisjordanie occupée, à la suite d'un arrêt de la CIJ de 2004 déclarant ce mur illégal. Les 15 autres juges de la Cour sont originaires de différents pays.

L'Américaine Joan Donoghue est la présidente de la Cour et le Russe Kirill Gevorgian en est le vice-président. Parmi les juges africains, on trouve Abdulqawi Yusuf (Somalie), Julia Sebutinde (Ouganda) et Mohamed Bennouna (Maroc).

Les autres juges de la CIJ sont Xue Hangin (Chine), Peter Tomka (Slovaquie), Ronny Abraham (France), Leonardo Nemer Caldeira Brant (Brésil), Dalveer Bhandari (Inde), Patrick Lipton Robinson (Jamaïque), Hilary Charlesworth (Australie), Nawaf Salam (Liban), Yuji Iwasawa (Japon) et Georg Nolte (Allemagne).

Phillipe Gautier, de la Belgique, est le greffier de la Cour.

