Par Sylvia Chebet

L'argent, dit-on, fait tourner le monde. Mais le passage du troc aux billets de banque s'est fait de manière détournée, en passant par des phases d'évolution sociopolitique et économique aussi diverses que les monnaies en circulation.

Alors que la plupart d'entre nous se sont réveillés dans un monde doté de systèmes monétaires établis, fondés sur des monnaies propres à chaque pays, un homme africain a une histoire passionnante sur son rôle dans l'origine et la dénomination de la monnaie de son pays jusqu'à son adoption en tant que monnaie légale.

L'ancien ambassadeur érythréen Andebrhan Welde Giorgis, diplomate, homme politique et économiste, a supervisé la naissance du nakfa en tant que gouverneur de la Banque d'Érythrée.

Il fait remonter le début de l'histoire à un soir de 1994, lorsque le président Isaias Afwerki et lui-même ont accueilli une délégation de la Banque mondiale dirigée par Peter Miovich lors d'un dîner informel dans un restaurant d'Asmara.

L'Érythrée venait de sortir d'une lutte de 30 ans pour se libérer de son voisin éthiopien et prévoyait de remplacer le birr éthiopien par sa propre monnaie. Le gouverneur, le président et leurs invités de la Banque mondiale se sont lancés dans un débat sur la monnaie pendant le dîner.

Des noms potentiels pour la nouvelle monnaie proposée circulaient pendant la conversation lorsque Miovich a dit aux hôtes : "Écoutez, vous avez fait quelque chose de fantastique. Personne ne s'attendait à ce que vous gagniez, mais vous avez démontré votre capacité à défier les attentes internationales".

Giorgis raconte à TRT Afrika ce que Miovich a suggéré ensuite. "Giorgis raconte à TRT Afrika ce que Miovich a suggéré ensuite : "Pourquoi ne pas l'appeler nakfa ? "Cela symboliserait la fermeté, la détermination et la résilience du peuple érythréen dans sa lutte pour la libération.

Nakfa tire son identité de la ville érythréenne du même nom, située dans la région septentrionale de la mer Rouge, qui servait de quartier général au Front populaire de libération de l'Érythrée.

Une monnaie qui gagne du terrain

Le nakfa fait partie d'une poignée de monnaies africaines portant le nom d'un lieu. Omer Yalcinkaya, vice-président de l'International Bank Notes Society, a publié sur le site web de l'organisation une étude intitulée "Origins of World Currency Names" (Origines des noms des monnaies du monde), qui répertorie 215 monnaies utilisées dans 250 pays.

Son étude indique que la monnaie de la Sierra Leone, leone, est dérivée du nom du pays, tandis que le naira est une altération du mot Nigeria.

D'autres monnaies portent le nom de lieux, comme le kwanza angolais, qui tire son nom de la rivière Kwanza. Le maloti du Lesotho s'inspire de la chaîne de montagnes du même nom en Afrique du Sud.

Le rand sud-africain tire son nom du mot néerlandais "Witwatersrand", qui signifie "crête des eaux blanches". Il s'agit d'une région du nord-est du pays où se trouvent certaines des plus grandes mines d'or du monde.

Comme le rand, le dollar vient de l'allemand "Joachimsthal", qui fait référence à la vallée de Joachim, une ville de la République tchèque où l'on extrayait autrefois de l'argent. Les pièces frappées avec de l'argent provenant de cette mine seraient devenues des "joachimsthaler", plus tard raccourcies en "thaler", et finalement transformées en dollar.

Plusieurs pays dans le monde ont leur version du dollar, notamment les États-Unis, l'Australie, le Canada, les Fidji, la Nouvelle-Zélande et Singapour. En Afrique, trois pays - la Namibie, le Liberia et le Zimbabwe - ont des coupures en dollars.

À un moment donné, le Zimbabwe a même imprimé un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens en raison de l'hyperinflation.

Référence au poids

Yalcinkaya a observé une tendance générale dans ses recherches : "Les premiers noms de monnaie étaient dérivés d'unités de poids.

La livre sterling britannique, la lire turque, le dirham arabe, le rouble russe, la drachme grecque et la peseta espagnole sont tous liés au poids.

L'Égypte, le Soudan et le Sud-Soudan ont leur propre version de la livre. Le Ghana a remplacé la livre par le cedi ghanéen ("petit coquillage" en akan). Il en va de même pour le dalasi gambien. La roupie seychelloise et mauricienne a été introduite après une vague de migration indienne, en remplacement de la livre.

Certaines anciennes colonies britanniques ont introduit le shilling, dérivé d'un vieux verbe anglais "Scilling", qui signifie "diviser". Le terme comptable qui désignait un vingtième de livre est aujourd'hui utilisé dans la plupart des pays d'Afrique de l'Est.

Origines francophones

Dans la plupart des anciennes colonies francophones, le franc - qui désignait à l'origine une pièce de monnaie française - est devenu l'unité standard.

Le franc CFA est utilisé par huit États d'Afrique de l'Ouest - le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo - et par les six pays d'Afrique centrale - le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la RDC, la Guinée équatoriale et le Gabon. La Mauritanie a également adopté cette monnaie en 1973.

Le franc est entré au Rwanda en 1916, lorsque la Belgique s'est emparée du territoire allemand. Le Rwanda a utilisé le franc belge du Congo jusqu'en 1960, date à laquelle le franc burundais et rwandais a été introduit. Le franc a été introduit à Djibouti en 1884, après que le pays soit devenu un protectorat français.

Madagascar a remplacé le franc malgache par l'ariary, tandis que la Mauritanie a remplacé le franc CFA par l'ouguiya. Le nom ariary aurait été dérivé de la monnaie précoloniale, un dollar d'argent.

Fonte en argent

Le Maroc est également passé du franc au dirham, qui tire son nom de la drachme, pièce grecque utilisée en Arabie à l'époque préislamique.

Son voisin, l'Algérie, a ensuite remplacé le franc par le dinar, rejoignant ainsi une liste d'au moins dix autres pays, dont la Libye, l'Irak, la Jordanie et la Tunisie. Le dinar est dérivé du mot latin "denarius", une pièce d'argent de la Rome antique.

De même, le birr signifie également argent. Il a été introduit en Éthiopie en 1893 mais n'est devenu la monnaie officielle qu'en 1976.

Symbole de liberté

Si les puissances coloniales ont influencé la plupart des noms des monnaies du continent, certains étaient une déclaration de libération, comme le nakfa.

Le kwacha de la Zambie vient du mot Bemba qui signifie "aube", reflétant la devise nationale zambienne, "Nouvelle aube de la liberté". Le Malawi a également adopté le kwacha comme monnaie officielle.

L'un des noms de monnaie les plus originaux, selon Yalcinkaya, est le pula du Botswana. Il signifie "pluie" en setswana, une langue locale.

Alors que la plupart des monnaies semblent être des symboles historiques, le royaume d'Eswatini a choisi d'appeler la sienne langeni, qui signifie "argent" en swati.

