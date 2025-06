L'Algérie a qualifié vendredi les frappes aériennes américano-britanniques au Yémen d'"escalade dangereuse" qui compromettra les "efforts de l'ONU pour trouver une solution au conflit" dans ce pays.

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué sa "profonde préoccupation et ses regrets" concernant les frappes aériennes "qui ont ciblé plusieurs villes de la République sœur du Yémen"

Il a souligné que la sécurité de la mer Rouge ne peut être résolue en ignorant la relation évidente entre les attaques des Houthis contre les navires commerciaux et les massacres commis par Israël à Gaza au cours des trois derniers mois.

Le communiqué indique que le gouvernement algérien est contre les interventions militaires qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour la paix dans le monde.

Il a appelé toutes les parties à cesser d'aggraver le problème de manière disproportionnée et dangereuse et à se pencher sur les racines et les causes réelles de la crise.

Des avions de guerre américains et britanniques ont mené des frappes aériennes sur des cibles dans les villes de Sanaa, Hodeidah et Taiz au Yémen tôt vendredi.