"Des opérations aériennes ont été menées contre des cibles terroristes dans les régions de Metina, Hakurk, Gara et Qandil en Irak et dans le nord de la Syrie, conformément au droit à la légitime défense découlant de l'article 51 de la Charte des Nations Unies", a déclaré le ministère dans un communiqué tôt samedi.

Les frappes ont eu lieu alors que le chef des communications du pays annonçait une réunion cruciale sur la sécurité à Istanbul qui sera présidée par le président Recep Tayyip Erdogan.

"Par la décision de notre président Recep Tayyip Erdogan, une réunion sur la sécurité aura lieu le samedi 13 janvier à 14h30 au bureau de Dolmabahce à Istanbul", a annoncé Fahrettin Altun sur X.

Il a déclaré que le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya, le ministre de la Défense Yasar Guler, le chef d'état-major général Metin Gurak et le chef de l'Organisation nationale de renseignement (MIT) Ibrahim Kalin assisteront à la réunion.

Plus tôt, Altun a présenté ses condoléances aux familles des soldats tombés.

La Turquie a lancé l'opération Griffe-Serrure en avril 2022 pour cibler les repaires de l'organisation terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, près de la frontière turque, en Irak.

Elle a été précédée par les opérations Griffe-Tigre et Griffe-Aigle, lancées en 2020 pour déraciner les terroristes se cachant dans le nord de l'Irak pour planifier des attaques transfrontalières en Turquie.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, s’est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp