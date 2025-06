Par la Rédaction

Nasra Said pourrait être prise pour une jeune fille de 15 ans ordinaire, ce, jusqu'à ce qu'elle commence à s'exprimer et à parler de ses aspirations d'une voix et d'un ton dont elle seule a le secret.

L'adolescente kényane explique avec assurance pourquoi elle souhaite faire carrière dans une profession en constante évolution, le journalisme.

"Quand j'étais plus jeune, j'aimais regarder les journaux télévisés et observer la façon dont les présentateurs travaillaient", explique-t-elle à TRT Afrika.

"J'étais fascinée par ce qu'ils faisaient et je voulais être à leur place. J'écrivais de brefs reportages, je m'enregistrais en train de les lire et je les envoyais à mes amis. C'est ainsi que je suis passée du statut d'écolière à celui de journaliste en herbe" explique Nasra Said.

Nasra vit avec sa famille dans la région de Kombani, dans le comté de Kwale, sur la côte sud du Kenya. Sa mère, Salma Mohammed, est son mentor et fait tout ce qu'elle peut pour aider sa fille à devenir une journaliste à l'écoute du terrain.

Salma, enseignante de profession, a été convaincue du talent de Nasra lors du confinement en 2020 en raison de la pandémie.

Elle observait tranquillement sa fille profiter des vacances scolaires pour faire ce qu'elle aimait : observer et imiter les présentateurs de journaux télévisés.

"Nasra adore parler aux gens et est toujours avide de savoir ce qui se passe autour d'elle, que ce soit à l'école, dans le quartier ou dans le monde. Au fil du temps, j'ai découvert qu'elle avait un talent que nous devions affiner", se souvient Salma.

Construire les bases

Nasra a une voix captivante, un atout précieux pour la radiodiffusion. Mais ce qui impressionne la plupart des gens qui entrent en contact avec elle, c'est sa volonté de travailler dur, explique sa mère.

"Au début, nous étions assis avec elle et nous l'aidions à rédiger des articles qu'elle enregistrait ensuite sur un téléphone. Je les partageais ensuite avec mes amis, dont certains sont journalistes. C'est ainsi que les choses ont progressé", explique Salma.

Lorsque la pandémie a régressé et que la vie a repris son cours normal, Nasra a rejoint le club de journalisme de son école, où elle a acquis des compétences en matière d'écriture, de lecture de l'actualité et de participation à des débats. Le fait de parler devant un public a considérablement renforcé sa confiance en elle.

Pendant les vacances scolaires prolongées, Nasra a eu l'occasion de visiter la station de radio Sauti Ya Pwani afin de mieux comprendre le fonctionnement du journalisme. Elle a appris à présenter les informations, à mener des interviews et à faire des reportages, autant d'activités qu'elle a trouvées passionnantes et motivantes.

Des signes encourageants

Rashid, rédacteur en chef de la radio Sauti Ya Pwani, salue le talent et la détermination de Nasra."Je félicite Nasra pour son courage d'aller de l'avant et d'aller aussi loin. Ce n'est pas facile de faire ce qu'elle fait, et je la considère comme une jeune femme très talentueuse", déclare-t-il à TRT Afrika.

Les autres professionnels des médias que Nasra a rencontrés jusqu'à présent l'ont encouragée à perfectionner ses compétences en matière de présentation avec quelqu'un de qualifié pour la guider. Beaucoup pensent en effet qu'elle a le potentiel nécessaire pour devenir une animatrice à succès. À présent, pour Nasra, le défi le plus difficile à relever est de trouver un équilibre entre ses études et sa passion pour le journalisme.

Outre son intérêt pour la radiodiffusion, elle est passionnée de cuisine et de pâtisserie. "Elle cuisine déjà pour toute la famille et a maintenant appris à faire des gâteaux", explique sa mère.

Alors, sur quoi Nasra veut-elle se concentrer après avoir réalisé son rêve de devenir journaliste ?

"Je veux mettre en lumière les défis et les difficultés auxquels les filles et les femmes sont confrontées. Je veux encourager d'autres filles à développer leurs talents. Je veux leur dire : "Si vous avez un talent dans quelque domaine que ce soit, efforcez-vous de le développer. Aimez votre travail, faites ce que vous aimez", conclut-elle.

