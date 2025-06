Le président turc Recep Tayyip Erdogan a présidé samedi une réunion de sécurité au bureau de Dolmabahce à Istanbul.

Le ministre des affaires étrangères Hakan Fidan, le ministre de l'intérieur Ali Yerlikaya, le ministre de la défense nationale Yasar Guler, le chef de l'état-major général turc Metin Gurak, le chef de l'organisation nationale du renseignement (MIT) Ibrahim Kalin, le directeur des communications Fahrettin Altun, et le porte-parole et conseiller principal du président de la Turquie Akif Cagatay Kilic ont assisté à la réunion, a déclaré la direction des communications de la Turquie dans un communiqué samedi.

Ce développement survient après que six soldats turcs aient été tués dans une attaque terroriste du PKK dans le nord de l'Irak vendredi dernier.

Lors de la réunion de sécurité, les stratégies nationales de lutte contre le terrorisme, en particulier en réponse à la récente attaque terroriste dans la zone d'opération Claw-Lock dans le nord de l'Irak, ainsi que les mesures prises et à prendre pour lutter contre le terrorisme ont été évaluées, comme le rapporte le communiqué.

À l'issue de la réunion, les participants ont affirmé leur détermination à poursuivre la lutte sans relâche contre l'organisation terroriste PKK/YPG/KCK et ses partisans dans le cadre de la prévention et de la destruction des menaces à leurs sources.

45 terroristes neutralisés dans le nord de l'Irak et de la Syrie

Suite à cet odieux attentat, les opérations turques ont permis de neutraliser 45 terroristes, dont 36 dans le nord de l'Irak et 9 dans le nord de la Syrie, précise le communiqué.

Les responsables ont souligné que ces opérations se poursuivraient jusqu'à l'éradication complète du terrorisme en Irak et en Syrie, a déclaré le communiqué publié à l'issue de la réunion.

Le groupe terroriste PKK/YPG/KCK a subi des pertes significatives alors que la Turquie poursuit avec succès ses opérations transfrontalières.

Alors que l'organisation terroriste fait face à une pression croissante en Syrie et en Irak, les tentatives de réanimation du groupe ont pris de l'ampleur, a ajouté le communiqué.

"En aucun cas, nous ne permettrons l'établissement d'un "État terroriste" le long de nos frontières méridionales, notre priorité étant de détruire les grottes, les abris et les structures des terroristes", a -t-il confirmé.

La direction de la communication a également réitéré son engagement à exercer le droit à la légitime défense et à éliminer les menaces terroristes conformément aux accords bilatéraux.

La Turquie a lancé l'opération Claw-Lock en avril 2022 pour cibler les repaires de l'organisation terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque.

Cette opération a été précédée par les opérations Claw-Tiger et Claw-Eagle lancées en 2020 pour éradiquer les terroristes qui se cachent dans le nord de l'Irak et qui préparent des attaques transfrontalières en Turquie.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.